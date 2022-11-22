تطهير خطوط الصرف وصفايات الأمطار بعدد من مدن كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - شهدت مدن محافظة كفر الشيخ، أعمال تطهير خطوط الصرف وصفايات الأمطار، استعداداً لمواجهة هطول الأمطار، والتعامل الفورى مع أى تغييرات مناخية، بتوجيهات جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.





وذكر - بيان صادر عن المحافظة اليوم الثلاثاء - أن السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق تابع بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى بدسوق، أعمال تطهير خطوط الصرف الصحى، وصفايات الأمطار استعدادا لموسم الشتاء، والمتابعة الدورية لأعمال تطهير الخطوط والمحطات والصفايات ورفع مخلفات التطهير فى حينه. وتابع أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، تسليك خطوط خفض المنسوب بالإضافة إلى تسليك بيارات الصرف الصحى بشوارع المدينة، والصيانة الوقائية من تطهير المطابق الرئيسية والفرعية، والمرور على شبكات الصرف الصحى، وتغير الأغطية التالفة، فضلاً عن متابعة رفع كفاءة صفايات المطر بكافة الشوارع، وتسخير كافة الإمكانيات، للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك قبل عملية الرصف الجارى تنفيذها بشوارع مدينة بلطيم.

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