محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروعات الاستثمار الزراعى بالفرافرة

جدة - نرمين السيد - أشاد محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط، بجدية العمل بمشروعات الاستثمار الزراعى بمنطقة أبو منقار مركز الفرافرة وجودة الإنتاج بالاعتماد على الوسائل العلمية والتكنولوجية فى مجال الزراعة؛ لتحقيق أعلى إنتاجية.





جاء ذلك خلال تفقد محافظ الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، مشروعات الاستثمار الزراعى بمنطقة أبو منقار مركز الفرافرة، ترافقه نائب المحافظ حنان مجدى، ورئيس مركز الفرافرة كمال إبراهيم، وعدد من التنفيذين المعنيين.

وتفقد المحافظ مشروعًا استثماريًا لزراعة نخيل المجدول والنباتات العطرية على مساحة 300 فدان، بالإضافة إلى زراعات تحميلية لمحاصيل الفول والذرة باستخدام نظام الرى المطرى كأحد أنظمة الرى الحديث المُوفرة لاستهلاك المياه، وكذلك مشروع زراعى لإنتاج البطاطس والفول السودانى على مساحة 2500 فدان.