وزير التنمية المحلية يبحث تعزيز التعاون مع وفد كاميرونى رفيع المستوى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور روسيلا فانيلى نائبة مدير المكتب الإقليمى لبرنامج الأغذية العالمى بالقاهرة وآلاء الزهيرى مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية فى البرنامج وفد من برنامج الأغذية العالمى بدولة الكاميرون وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وفى بداية اللقاء رحب وزير التنمية المحلية بالوفد الكاميرونى فى بلدهم الثانى مصر، وقدم الوزير الشكر لوفد برنامج الأغذية العالمى بالقاهرة على إتاحة الفرصة للقاء الوفد الكاميرونى والتواصل مع البلدان الإفريقية الشقيقة لتعزيز وتبادل الخبرات والمبادرات التى تفيد شعوب دول القارة.

وشدد آمنة على أهمية علاقات التعاون الجيد بين الوزارة والبرنامج خلال الفترة الماضية فى عدد من المجالات وتبادل الخبرات المتميزة للبرنامج الى المحافظات المصرية.

وأشار إلى أن العلاقات المصرية الكاميرونية تتميز بأنها وطيدة وتاريخية ومصر تعتز بدولة الكاميرون، معربا عن أمله فى وجود تعاون جاد بين البلدين فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية خلال الفترة القليلة القادمة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه عقد مباحثات مع وزيرة التنمية المحلية والإسكان ووزير الغابات بدولة الكاميرون خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت مباحثات واتصالات بين مصر والكاميرون لتأسيس تعاون اقتصادى واستثمارى مصرى على الأراضى الكاميرونية.

وأكد حرص الحكومة المصرية على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاصة بدعم العلاقات مع الأشقاء الأفارقة فى كافة المجالات بما يحقق التنمية والرخاء للشعوب الأفريقية خاصة فى ظل التداعيات الاقتصادية العالمية التى يمر بها العالم حاليا والعمل على فتح آفاق واعدة لتعاون اقتصادى.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى وجود رغبة مصرية لبدء التعاون وتذليل أى معوقات أو تحديات بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

واستعرض العناصر الرئيسية للمبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، وما تتضمنه من تدخلات تنموية، ومشروعات بنية تحتية تستهدف تحسين مستوى وجودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن فى ريف مصر، مشيرا الى أن المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تستهدف تطوير أكثر من 4500 قرية على مستوى الجمهورية من خلال تدخلات تنموية شاملة وتتضمن محور لخلق فرص عمل فى المجتمعات المحلية، وفقا للميزات النسبية التى يتمتع بها كل تجمع ريفى من أجل ضمان استدامة التنمية وتحسين الخدمات وتوفيرها فى العديد من القطاعات الهمة التى تهم المواطنين أسوة بما هو موجود فى المدن والمراكز الرئيسية بما يحقق العدالة الاجتماعية للمواطنين.

وقال وزير التنمية المحلية إن الدولة المصرية بتوجيهات من الرئيس السيسى ومتابعة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ستعمل على تطبيق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على مستوى القارة الأفريقية خاصة بعدما تم إطلاقها على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ بالشراكة بين وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية والوزارات المعنية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الحكومة تسعى للتوسع فى خطط وبرامج اللامركزية على أرض المحافظات وإعطاء الصلاحيات إلى المراكز المحلية.

وخلال اللقاء تم استعراض جهود تطوير العلاقات المصرية الكاميرونية خلال الفترة المقبلة وآخر التطورات الخاصة باستكمال التنسيق للتعاون المشترك بين الجانبين فى المجالات التجارية والاقتصادية واستغلال الميزات التنافسية والمواد الطبيعية لكلا البلدين فى بعض القطاعات والتعاون لخلق فرص صناعية وموارد اقتصادية كبيرة لتحسين الأحوال المعيشية لشعوب القارة.

ومن جانبها، أشادت روسيلا فانيلى نائبة مدير المكتب الاقليمى لبرنامج الأغذية العالمى بالقاهرة بمستوى العلاقات المتميزة التى تربط بين البرنامج ووزارة التنمية المحلية والمحافظات، مشيرة إلى حرص البرنامج على تقديم التجارب الناجحة على الصعيد الوطنى فى مصر ونقلها الى الدول الأفريقية بصورة عامة والكاميرون بصورة خاصة وعلى وجه الخصوص فى مجالات الزراعة والرى والغذاء.

وأكدت أن مبادرة "حياة كريمة" مبادرة عظيمة وفريدة من نوعها ورائدة ويسعى البرنامج لنقل تلك التجربة لدول القارة.

ونقل الوفد الكاميرونى تحيات وتقدير الرئيس الكاميرونى (بول بيا) إلى الرئيس السيسى والحكومة المصرية والشعب المصرى، وأكد الوفد على العلاقات الثنائية الجيدة والوطيدة التى تربط بين مصر والكاميرون فى العديد من المجالات ومنها الصحة والاقتصاد.

وأشار الوفد الكاميرونى إلى حرص جميع الجهات الحكومية فى الكاميرون على استكمال التنسيق والتعاون بين الجانبين وإقامة استثمار للقطاع الخاص المصرى وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمستثمرين بما يساهم فى نجاح التعاون المصرى الكاميرونى والذى سيعود بالنفع على البلدين وتسهيل أى معوقات أو تحديات تواجه الاستثمار المصرى.

ونوه الوفد الكاميرونى إلى رغبة بلاده فى التعرف على العديد من التجارب التنموية الرائدة التى حققتها مصر تحت قيادة الرئيس السيسى ونقل تلك التجارب التى حققتها والطفرات التنموية والاقتصادية الكبيرة إلى الكاميرون وعلى رأسها المبادرة الملهمة "حياة كريمة " وجهود مصر فى توفير الامن الغذائى لأبناء الشعب المصرى.

وأوضح الوفد الكاميرونى أنه التقى مع عدد من المسئولين والخبراء المصريين فى العديد من الوزارات وسيقومون بزيارة العديد من المحافظات المصرية للتعرف على بعض التجارب الناجحة فى العديد من المجالات.