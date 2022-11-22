تنظيم الندوة التثقيفية الثالثة لطلاب جامعات الصعيد

جدة - نرمين السيد - عقدت الندوة التثقيفية الثالثة لطلاب جامعات الصعيد وهى (الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وجنوب الوادى، والأقصر، وأسوان، والوادى الجديد) تحت عنوان (تنمية الوعى والولاء ومجابهة الشائعات)، وذلك بفرع جامعة جنوب الوادى بالغردقة.





جاء ذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبإشراف اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، والدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور بدوى شحات نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون التعليم والطلاب، وحضور الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور محفوظ عبدالستار نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لفرع الغردقة، والدكتور حمدى حسين القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصى، والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية.

وفى كلمته، رحب رئيس جامعة جنوب الوادى بشباب جامعات الصعيد، مشيرا إلى التعاون المثمر بين وزارتى التعليم العالى والشباب والرياضة فى تنفيذ هذه الندوة الثالثة؛ لبناء الوعى وتنمية الولاء ومجابهة الشائعات، ويأتى ذلك تنفيذا لتكليفات عبدالفتاح السيسى لمواجهة المعلومات الخاطئة والشائعات المغرضة، والتى تهدف إلى هدم الدولة، موضحا أنه سيتم تنفيذ الندوة القادمة بمقر الجامعة بقنا فى أحدث القاعات، والتى تستوعب 2000 طالب وطالبة.

من جهته، نقل الدكتور طايع عبداللطيف تحيات وزير التعليم العالى للمشاركين فى فعاليات الندوة التثقيفية، ومتابعة لتلك الأنشطة والفعاليات، التى تهدف إلى بناء جيل قوى مخلص لبلاده، مشيرا إلى التعاون بين الوزارات والمؤسسات المختلفة فى هذا المجال، مثمنا جهود الوحدة المركزية لمبادرة (تصدوا معنا) المشكلة بوزارة الشباب والرياضة والتى يشرف بعضويتها كممثل لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، لافتا إلى تأكيد الوزير على ضرورة تنفيذ خطة تلك المبادرة داخل الجامعات والمعاهد المصرية، تحت إشراف اللجنة العليا للأنشطة الطلابية.

وخلال فعاليات الندوة التثقيفية، تم مناقشة عدة موضوعات على مدار ثلاثة أيام هى: التعريف بدوائر الأمن القومى المختلفة ومحاولات اختراقها، وأهمية توعية الشباب وتعريفهم بالحقائق والمعلومات الصحيحة؛ للتصدى للشائعات المغرضة، وكذلك حروب الجيل الرابع، والشائعات وارتباطها بوسائل الإعلام والنشر، وخاصة مواقع التواصل الاجتماعى، وأنواع العمليات النفسية والحروب النفسية والفرق بينها زمنيا وأهدافها، وآثارها المدمرة، وكيفية التصدى لها.

وأشاد المشاركون بجهود قطاع الأنشطة الطلابية داخل الجامعات والمعاهد، والتعاون المتميز والمثمر مع الوزارات المعنية، كما أشاد الطلاب بنتائج الندوة، مطالبين بتكرار هذه النوعية من الندوات بمختلف الجامعات المصريين؛ لزيادة عدد المستفيدين منها.

شارك فى فعاليات الندوة عدد من السادة مستشارى أكاديمية ناصر العسكرية، وهم: اللواء طيار أ.ح هشام الحلبى، اللواء حسام أنور، اللواء حافظ محمود، العميد عادل العمدة، بالإضافة إلى مشاركة حوالى 500 طالب وطالبة ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس، وفريق عمل (مبادرة تصدوا معنا)، وأعضاء برلمان الشباب بوزارة الشباب والرياضة.