محافظ الغربية يتفقد مراكز الشباب ووحدات طب الأسرة فى 12 قرية

وذكر بيان صادر عن المحافظة اليوم الثلاثاء، أن الجولة بدأت بتفقد مركز شباب قرية كفر الجزيرة، حيث تابع المحافظ نسب أنهاء الأعمال به والبالغة 55 %، إلى جانب تفقد أعمال مركز شباب ميت المخلص والذى قارب على الانتهاء بنسبة بلغت 82 %، ومركز شباب عبد الأحد جمال الدين فى شرشابة والذى انتهت الأعمال به بنسبة إنجاز 100 %، كما تابع المحافظ أيضا الأعمال الجارى تنفيذها بمركزى شباب كفر السحيمية وكفر السنادية.
وفى السياق ذاته تفقد المحافظ مواقع العمل بمركز شباب كفر شبرا اليمن والذى بلغت نسب أنهاء الأعمال به 52 %، كما تفقد موقع مركز شباب شبرا اليمن وأختتم المحافظ جولته فى مراكز الشباب بتفقد أعمال إحلال وتجديد مركز شباب منية المبشرين بنسبة إنجاز 75 %.
وفى القطاع الصحى، قام المحافظ بتفقد أعمال إنشاء ورفع كفاءة وحدات طب الأسرة، حيث تفقد أعمال إنشاء وحدة طب الأسرة فى قرية شرشابة ووحدة طب الأسرة بقرية ميت النور والتى قاربت على الانتهاء بنسبة 81 %، كما تفقد موقع إنشاء وحدة طب أسرة سنباط بنسبة 75 %، إلى جانب إنشاء وحدة طب الأسرة فى قرية شبراملس ووحدة طب الأسرة فى قرية شبرا اليمن والتى أوشكت الأعمال بها على الانتهاء بنسبة 90 %.
وخلال جولته تابع المحافظ مواقع العمل فى عدد من المشاريع والتى تخدم قطاعات أخرى ومنها مشروع إنشاء سوق وموقف شرشابة بنسبة إنجاز 60 %، وحدة الحديد والمنجنيز بالقرية ذاتها.
كما تفقد أيضًا وحدة الحماية المدنية بسنباط، إلى جانب متابعة الأعمال بالسوق النموذجى بسنباط والذى وصلت نسبة أنهاء الأعمال به إلى 94 %، واختتم الجولة بتفقد وحدة الحماية المدنية والموقف النموذجى بقرية شبرا ملس بالإضافة إلى محطة مياه الشرب بقرية كفر ششتا.
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