الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة من الخميس المقبل وسقوط أمطار على السواحل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 06:30 مساءً - قالت الدكتورة منار الغانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد انخفاضا على أنحاء الجمهورية بمقدار من درجتين إلى 3 درجات، مع نشاط الرياح الذي يؤدى لزيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، مضيفة أن هناك فرصا لسقوط الأمطار بالمحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط وستمتد للمناطق الداخلية ولكن الكميات الأكبر من الأمطار ستكون على المناطق المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت « الغانم » في مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلاميتين جاسمين طه زكي وورضوى حسن، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الأيام الحالية تشهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهارا، ولكن فترات الليل نشعر خلالها بالبرودة خاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، مشيرة إلى أنه من يوم الخميس المقبل سنشعر بأجواء تشبه الأجواء الشتوية، ولكن لن نحتاج للملابس الثقيلة إلا مع بداية فصل الشتاء المتوقع أن يبدأ في 21 ديسمبر المقبل.

وأشارت الدكتورة منار الغانم إلى أن درجات الحرارة ستبدأ بالانخفاض خلال فترات النهار، بما يتطلب الحفاظ على الملابس الخريفية، وفي فترات الليل لابد من ارتداء الجاكيت في حال الشعور بالبرودة ليلا، مضيفة أن هناك تباينا في درجات الحرارة بين النهار والليل، ويصل الفرق بينهما إلى 12 درجة مئوية، ولكن تغيير نوعية الملابس بشكل كبير خلال الأيام الحالية يؤدي للإصابة بنزلات البرد الشديدة.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الأمطار ستمتد للمناطق الداخلية بالسواحل ولكن بكميات أقل من المناطق المواجهة للبحر مباشرة، وفرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى ضعيفة حتى الآن ولكن من المحتمل أن تتغير التنبؤات الجوية وفقا لحالة الجو.