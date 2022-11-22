شكرى: اتفاقيتين بين مصر واليونان فى الإنقاذ البحرى وتوفير العمالة

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية سامح شكرى، إن التعاون الاقتصادى بين مصر واليونان له أولوية كبيرة على جدول اهتمامات البلدين، مشيرا إلى أن العالم يشهد أحداثا اقتصادية متوترة لها تأثيراتها على الاقتصادات.





وأضاف شكرى خلال المؤتمر الصحفى المشترك عقب لقائه مع نظيره اليونانى نيكوس ديندياس، أنه خلال اللقاء تم بحث الوضع الإقليمى والقضايا ذات الاهتمام المشترك والأزمة الأوكرانية. وأشار شكرى إلى توافق الرؤى حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية بين الجانبين، كما تم توقيع اتفاق للبحث والإنقاذ البحرى، وتوقيع اتفاقية لتوفير فرص للعمالة الموسمية فى اليونان فى عدة مجالات أبرزها الزراعة. وهنأ وزير الخارجية اليونانى مصر بتنظيم ونجاح مؤتمر المناخ cop27 فى شرم الشيخ، وأشار إلى أن هناك رغبة مشتركة بين البلدين لإرساء الاسقرار فى شرق المتوسط، وأضاف أنه اطلع الوزير شكرى على تفاصيل زيارته الأخيرة إلى ليبيا ومستجدات ذلك الملف.

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