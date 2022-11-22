الأمم المتحدة تكرم رجال الشرطة المشاركين فى تأمين قمة المناخ

جدة - نرمين السيد - نظم مسئولو الأمم المتحدة احتفالية لتكريم عدد من رجال الشرطة بمختلف قطاعات الوزارة المشاركة فى إجراءات تأمين مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27، والذى عقد بمدينة شرم الشيخ، وتم تسليمهم شهادات تقدير، فى لفتة تجسد مدى قدرة أجهزة وزارة الداخلية على تأمين الفعاليات الكبرى والمؤتمرات الدولية التى تشهدها البلاد باحترافية وكفاءة واقتدار.





يأتى ذلك تقديرا لما شهدته كافة فعاليات المؤتمر من خطط تأمينية محكمة شملت تأمين كافة المقرات التى شهدت جلسات المؤتمر إلى جانب تأمين الوفود المشاركة ومقرات الإقامة وتحركاتهم، والتى كانت محل إشادة من المشاركين فى المؤتمر والقائمين على التنظيم، حيث وجه مسئولى منظمة الأمم المتحدة الشكر لوزارة الداخلية على التخطيط المرتكز على الأسلوب العلمى والجهود المتفانية لتأمين فعاليات المؤتمر والوفود المشاركة.

وثمن مسئولو الأمم المتحدة الأداء الاحترافى للأجهزة الأمنية فى تأمين الفعاليات التظاهرية ضد الممارسات البيئية التى تضر بالأرض فى الأماكن المخصصة لها، وهو ما عكسهإنضباط ودقة وإحترافية عمليات التأمين

وأشاد مسئولو الأمم المتحدة بقدرة واحترافية الأجهزة الأمنية على تأمين فعاليات المؤتمر والمظهر الانضباطى والحضارى الذى ظهرت عليه قوات التأمين وخاصة عناصر الشرطة النسائية، كما ثمنوا انتشار الخدمات الأمنية بكافة أرجاء المدينة ما وفر الأمن والأمان للزائرين مع وجود الارتكازات الأمنية ذات الشكل الحضارى المميز الذى يتناغم مع الصورة الحضارية للمدينة والاعتماد على التقنيات الحديثة فى عمليات التأمين وجاءت إنطباعات القائمين على تنظيم المؤتمر والوفود المشاركة وسجلته تعليقاتهم تجاه الإجراءات التأمينية منذ لحظة وصولهم للبلاد وطوال فترة انعقاد المؤتمر، الأمر الذى رسخ لديهم اليقين فى قدرة الدولة المصرية على تنظيم وتأمين المؤتمرات والمحافل الدولية بها، ويترجم حالة الاستقرار الأمنى والمناخ الآمن التى باتت تتمتع بهما مصر الكنانة.

يأتى ذلك استمرارا للنجاحات التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية المصرية فى تأمين الفعاليات والمؤتمرات الدولية التى تنظم على الأراضى المصريةبما يعكس نجاح الخطط الأمنية التى ترتكز على ثوابت إستراتيجية فى مقدمتها توظيف الخبرات الشرطية المتراكمة لدى العنصر البشرى الأمنى المؤهل وفقا لأحدث برامج التعليم والتدريب الشرطى، والاستعانة بأحدث الوسائل التكنولوجية والإمكانيات المادية فى سبيل تحقيق رسالة الأمن فى شتى المجالات وعلى امتداد ربوع الوطن، لإبراز الوجه الحضارى للدولة المصرية وما تنعم به من أمن واستقرار.