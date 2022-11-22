أشادت باحترافية وزارة الداخلية.. الأمم المتحدة تُكرم ضباط مصر لأدائهم المتميز في تأمين مؤتمر المناخ (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 05:28 مساءً - تقديراً للدور المتميز لوزارة الداخلية في تأمين فاعليات المؤتمر،قامت الأمم المتحدة بتكريم عدداً من الضباط ممثلي قطاعات الوزارة المختلفة الذين شاركوا في تأمين فاعليات المؤتمر، ومنح 211 ضابط مصري من المشاركين في التأمين الداخلي لقاعة المؤتمرات.

وقد أشاد مسئولوالأمم المتحدة بقدرة واحترافية الأجهزة الأمنية على تأمين فاعليات المؤتمر، والمظهر الانضباطي والحضاري الذي ظهرت عليه قوات التأمين وبخاصة عناصر الشرطة النسائية، وبتيسير إجراءات دخول أكثر من 19 مشارك يومياً لقاعة المؤتمر بالتنسيق مع أمن الأمم المتحدة، وعدم وجود ثمة مشكلات أو تداعيات خلال فحص وتأمين دخول المشاركين.