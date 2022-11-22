النقل تنفى شائعات أطلقها قنوات إخوانية بشأن إلغاء القطار الإسبانى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة النقل - فى بيان، اليوم الثلاثاء - أن ثلاثة قطارت أسبانى تعمل على خط "القاهرة أسوان"، وهى قطارات تتكون من عربات دخلت الخدمة فى الثمانينات من القرن الماضى، وتم عمل عمرات وإعادة تأهيل وتجديد لها خلال الفترة بين عامى 1994 و1997 "أى منذ 25 عاما"، مشيرة إلى أن حالة القطارات أصبحت الآن غير جيدة وتحتاج إلى إعادة تأهيل وتحديث لتقديم خدمة متميزة وآمنة ونظيفة ومنضبطة لجمهور الركاب.

وذكر البيان أنه كان من المخطط دخول عربات جديدة "درجة أولى وثانية مكيفة روسية" على هذا الخط، إلا أنه لظروف الحرب الروسية الأوكرانية تأخر هذا الإجراء، مبينا أنه تم عمل خطة لإعادة تأهيل القطارات الإسبانى الثلاثة، كما سيتم تأهيل أول قطار خلال 45 يوما، وبإجمالى أربعة أشهر ونصف للقطارات الثلاثة فى ورش كوم أبو راضى، على أن يتم خلال هذه المدة استبدالها بقطارات روسية جديدة درجة ثالثة مكيفة لحين الانتهاء من رفع كفاءة العربات الإسبانى أو وصول العربات الروسية.

وأضاف البيان أنه اعتبارا من أول يناير 2023 سيعاد تسيير القطار الإسبانى الأول على خط "القاهرة أسوان" بعد إعادة تأهيله، على أن يتوالى إعادة تسيير القطارين الآخرين على الخط بعد إعادة تأهيلهما لتقديم خدمة متميزة للجمهور.

كما أكدت الوزارة أن ما رددته القناة المغرضة من إدعاءات بشأن زيادة سعر تذكرة الركوب عار تماما من الصحة ولا أساس له، مشددة على أن الأسعار ثابتة لم تتغير ولم يتم زيادتها.

وحول إدعاء القناة المغرضة من عدم جودة الطرق بأسوان، قالت وزارة النقل "إن محافظة أسوان تحظى بالعديد من مشروعات الطرق ومحاور النيل التى يتم تنفيذها، ومن أهمها تطوير وإزدواج طريق الصعيد الصحراوى الغربى، حيث يجرى حاليا إزدواج القطاع من السباعية إلى إدفو إلى أسوان بطول 112كم، ومن المخطط الانتهاء منه فى 30 ديسمبر المقبل".

وأضافت: "كما سيتم الانتهاء من ازدواج المسافة من أسوان إلى أبو سمبل بطول 200كم فى 30 يونيو 2023، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بإنشاء محاور على نهر النيل بمسافات بينية لا تزيد عن 25كم، كما سبق الانتهاء من إنشاء محور كلابشة على النيل ديسمبر الماضى، ويجرى حاليا تنفيذ محورين جديدين، وهما محورى دراو وبديل خزان أسوان، والذى سيربط الطريق الشرقى حتى برنيس على البحر الأحمر، ليصبح إجمالى عدد المحاور فى نطاق محافظة أسوان أربعة محاور، وهى: "كلابشة، بديل خزان أسوان، دراو، محور أسوان الجديدة "الكوبرى الملجم".

وشددت الوزارة كذلك على أنها تولى اهتماما كبيرا برفع كفاءة شبكة الطرق فى نطاق محافظات الوجه القبلى، وخاصة محافظة أسوان، حيث يجرى حاليا صيانة ورفع كفاءة مجموعة من الطرق فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بإجمالى أطوال 141كم.

وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب التى يروجها المغرضون بهدف إثارة البلبلة لدى الرأى العام وإثارة غضب المواطنين، مؤكدة أن ما تم تنفيذه من مشروعات عملاقة بصعيد مصر، بالإضافة إلى المشروعات الضخمة الجارى تنفيذها لخدمة المواطنين وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة ضمن الخطة الشاملة لتنمية الصعيد، لهو أبلغ وأصدق رد على تلك الأكاذيب والادعاءات الباطلة.