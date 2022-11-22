عاجل.. السيسى يوجه بتعزيز تطوير جزيرة الوراق وتلبية احتياجات الأهالى

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء هشام سويفى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن الاجتماع تناول تطوير وتنمية جزيرة الوراق. ووجه الرئيس السيسى بإشراك وزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية ذات الخبرة الناجحة فى العمل الميدانى الخدمى والمجتمعى لتعزيز جهود الدولة للتطوير العمرانى لجزيرة الوراق وتزويدها بالخدمات المتكاملة فى إطار تخطيط هندسى حديث ومنظم، وكذلك تدقيق وحوكمة البيانات على أرض الواقع لتفيذ التطوير على الوجه الأمثل ولتلبية احتياجات وطلبات الأهالى بما فى ذلك التعويضات ذات الصلة. وقد تم فى هذا الإطار عرض الموقف التنفيذى الخاص بالمخطط الاستراتيجى لتطوير وتنمية جزيرة الوراق، لا سيما ما يتعلق بإنشاء الأبراج السكينة الحديثة بوحدات صغيرة وكبيرة المساحة، فضلاً عن جهود رفع كفاءة البنية التحتية للمنطقة، خاصةً أعمال الكهرباء ومد مسارات الكابلات لمحطات التحويل الكهربائية، إلى جانب أعمال تغذية المياه والصرف الصحى، وكذلك تصميمات شبكة الطرق الداخلية.

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