الأمم المتحدة تشكر مصر على تنظيم قمة المناخ (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأكدت الأمم المتحدة أن "كوب 27" كانت القمة الأولى عالميًا من حيث مشاركة الدول الأفريقية والبلدان الأقل نموًا، علاوة على المشاركة غير المسبوقة للنساء والأطفال.

كما أشارت الأمم المتحدة فى بيان رسمى لها، أن قمة المناخ التى أقيمت بمدينة شرم الشيخ على أرض مصر "كوب 27"، هى القمة الثانية عالميًا على مستوى مشاركة المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام.

وقالت الأمم المتحدة فى بيانها، اليوم الثلاثاء، إن "مصر استضافت هذا العام قمة المُناخ فى مدينة السلام، شرم الشيخ، التى أصبحت مركز عالمى بارز للمؤتمرات الدولية، وسط مٌشاركة كبيرة وفعّالة من مختلف أنحاء العالم، وإحراز العديد من الأهداف والنتائج، وإبراز العديد من نواحى التميز غير المسبوقة، وذلك منذ دخول الاتفاقية الإطارية للمُناخ حيز التنفيذ فى مارس (1994)، والتى تلاها انعقاد المؤتمر الأول للأطراف (COP1) فى برلين، وصولًا إلى (COP26) فى جلاسكو، وأخيرًا (COP27) فى شرم الشيخ".

وأضاف البيان أن "القمة شهدت العديد من اللقاءات الهامة بين قادة وزعماء العالم، ودارت على طاولتها الكثير من المفاوضات بين الدول الأطراف فى مؤتمر المُناخ، كما عُقدت سلسلة من الجلسات النقاشية حول قضايا البيئة والمُناخ، وعرضت الكثير من المشروعات والمبادرات والأعمال الفنية الصديقة للبيئة".