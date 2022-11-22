الزراعة: غرفة عمليات لمتابعة محصول القمح من الزراعة للحصاد

وقال مدير المعهد الدكتور أشرف خليل - فى بيان اليوم الثلاثاء - إن ذلك يأتى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بالمتابعة الدورية للمحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح لرفع الإنتاجية وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وأضاف أن ذلك يأتى فى سبيل دعم المزارعين لتقليل الفاقد من المحصول نتيجة مشاكل مرضية مثل أمراض الأصداء وخاصة مرض الصدأ الأصفر أو مشاكل فى العمليات الزراعية مثل مواعيد الزراعة المناسبة مواعيد الرى وإضافة التسميد ومواعيد الحصاد أو مشاكل حشرية مثل حشرات المن وحشرة النفاسيا ودبور الحنطة المنشارى أو الاستعداد للتغيرات المناخية وتقليل الأثار السيئة لها سواء نوبات الصقيع أو ارتفاع درجات الحرارة أو هبوب الرياح أو وجود الحشائش وطرق المكافحة المناسبة لها سواء الحشائش رفيعة الأوراق أو عريضة الأوراق.
وأوضح أنه تم تشكيل غرفة العمليات بحيث تضم ممثلى معهد بحوث أمراض النباتات، ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية، ومعهد بحوث وقاية النباتات، ومركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة، والمعمل المركزى لبحوث الحشائش، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات والإدارة المركزية للإرشاد الزراعى.
ولفت إلى أنه سيتم استقبال المشاكل التى تواجه مزارعى القمح وعرضها على التخصصات المختلفة للوصول إلى التوصيات المناسبة لهذه المشكلة فى أسرع وقت.
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