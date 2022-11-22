احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 04:29 مساءً - تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط شخصان لقيامهما بالإتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة بالجيزة.

وإستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها رصدت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام - نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات) ومديرية أمن الجيزة ، نشاط عنصرين إجراميين تخصصا فى الإتجار بالأسلحة غير المرخصة وترويجها على عملائهما .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وتبين أنهما "لهما معلومات جنائية" حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة وعُثر بحوزتهما على ( 81 بندقية خرطوش - مبلغ مالى - هاتفى محمول) ، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما ، والسيارة للتنقل بها ومقابلة عملائهما للترويج لنشاطهما الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.