إنجاز جديد للطاقم الطبى بمستشفى أبو حماد المركزى

جدة - نرمين السيد - أجرى الفريق الطبى بقسم النساء والتوليد بمستشفى أبو حماد المركزى، ولادة طبيعية للسيدة "ه.م" 30 سنة، والتى تعانى من فشل كلوى مزمن وتداوم على جلسات الغسيل الكلوى بالمستشفى منذ 6 سنوات.





وتم فحص السيدة دوريا ومتابعتها أثناء فترة الحمل من خلال أطباء النساء والباطنية بالمستشفى، وعمل التحاليل والإشاعات اللازمة للحفاظ على صحتها وسلامة الجنين، إلى أن تمت الولادة الطبيعية رغم وجود تاريخ لإجراء ولادتين قيصرية لها سابقا، والحالة الآن مستقرة، وتحت الملاحظة الطبية بالمستشفى. وتقدم الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالشكر لمدير المستشفى والطاقم الطبى، والتمريض، والفريق المعاون، على جهودهم المبذولة لخدمة المرضى، متمنيا لهم تحقيق المزيد من النجاحات للارتقاء بمستشفى أبو حماد المركزى. يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

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