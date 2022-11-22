السعودية تنفرد بصدارة أكثر المنتخبات العربية فوزا بالمونديال

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 03:30 مساءً - نجح المنتخب السعودي في الانفراد بصدارة أكثر المنتخبات العربية فوزا في المونديال عبر التاريخ، بعدما وصل لانتصاره الرابع في المباراة التي جمعته اليوم الثلاثاء بنظيره الأرجنتيني.

ووصلت السعودية إلى الانتصار الرابع في 17 مباراة لها في كأس العالم (تعادل 2 وخسارة 10)، كما حقق المنتخب السعودي أول انتصار لها في افتتاحية المونديال، حيث خسر في النسخ السابقة في 4 مباريات بالجولة الأولى وتعادل في لقاء وحيد.

وحقق منتخب السعودية فوزاً تاريخياً على نظيره الأرجنتين في أكبر مفاجآت المونديال بنتيجة 2-1 فى المباراة التي جمعتهما على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

وحول الأخضر تأخره بهدف في الشوط الأول الى تقدم بهدفين مع بداية الشوط الثانى حيث سجل النجم الأرجنيتي ليونيل ميسي في الدقيقة 10 من ضربة جزاء ثم أدرك صالح الشهري، التعادل بالدقيقة 48 وبعدها أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 53 من الشوط الثانى .