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انطلاق مباراة تونس والدانمارك في كأس العالم 2022

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 03:30 مساءً - إنطلقت مباراة تونس والدانمارك على إستاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2022 في قطر. 

 

بدأ منتخب تونس مباراة الدانمارك بتشكيل مكون من: 

 

في حراسة المرمى : أيمن دحمان 

في الدفاع :محمد دراجر - علي العابدي - منتصر الطالبي - ياسين مرياح - ديلان برون 

في الوسط :عيسى العيدوني - إلياس السخيري - انيس بن سليمان 

في الهجوم :   يوسف المساكني - عصام الجبالي

 

فيما يتواجد على مقاعد بدلاء منتخب تونس ضد الدانمارك، على معلول نجم النادي الأهلي وسيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك.

 

فيما جاء تشكيل الدانمارك على النحو التالي: 

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

خط الدفاع: راسموس كريستنسن - يواكيم أندرسن - أندرياس كريستنسن - سيميوني كيير - يواكيم مايلي

خط الوسط: توماس ديلاني - كريستيان إريكسين - بيير إيميل هويبيرج

خط الهجوم: أندرياس أولسن - كاسبر دولبرج

 

ينافس منتخب تونس في المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2022 بقطر، مع كل من فرنسا وأستراليا والدانمارك.

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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