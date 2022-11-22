انطلاق مباراة تونس والدانمارك في كأس العالم 2022

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 03:30 مساءً - إنطلقت مباراة تونس والدانمارك على إستاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.
بدأ منتخب تونس مباراة الدانمارك بتشكيل مكون من:
في حراسة المرمى : أيمن دحمان
في الدفاع :محمد دراجر - علي العابدي - منتصر الطالبي - ياسين مرياح - ديلان برون
في الوسط :عيسى العيدوني - إلياس السخيري - انيس بن سليمان
في الهجوم : يوسف المساكني - عصام الجبالي
فيما يتواجد على مقاعد بدلاء منتخب تونس ضد الدانمارك، على معلول نجم النادي الأهلي وسيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك.
فيما جاء تشكيل الدانمارك على النحو التالي:
حراسة المرمى: كاسبر شمايكل
خط الدفاع: راسموس كريستنسن - يواكيم أندرسن - أندرياس كريستنسن - سيميوني كيير - يواكيم مايلي
خط الوسط: توماس ديلاني - كريستيان إريكسين - بيير إيميل هويبيرج
خط الهجوم: أندرياس أولسن - كاسبر دولبرج
ينافس منتخب تونس في المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2022 بقطر، مع كل من فرنسا وأستراليا والدانمارك.