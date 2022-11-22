انطلاق مباراة تونس والدانمارك في كأس العالم 2022

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 03:30 مساءً - إنطلقت مباراة تونس والدانمارك على إستاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

بدأ منتخب تونس مباراة الدانمارك بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى : أيمن دحمان

في الدفاع :محمد دراجر - علي العابدي - منتصر الطالبي - ياسين مرياح - ديلان برون

في الوسط :عيسى العيدوني - إلياس السخيري - انيس بن سليمان

في الهجوم : يوسف المساكني - عصام الجبالي

فيما يتواجد على مقاعد بدلاء منتخب تونس ضد الدانمارك، على معلول نجم النادي الأهلي وسيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك.

فيما جاء تشكيل الدانمارك على النحو التالي:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

خط الدفاع: راسموس كريستنسن - يواكيم أندرسن - أندرياس كريستنسن - سيميوني كيير - يواكيم مايلي

خط الوسط: توماس ديلاني - كريستيان إريكسين - بيير إيميل هويبيرج

خط الهجوم: أندرياس أولسن - كاسبر دولبرج

ينافس منتخب تونس في المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2022 بقطر، مع كل من فرنسا وأستراليا والدانمارك.