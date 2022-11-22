وزير البترول: التركيز على التوسع فى تصنيع المضخات محليا

جدة - نرمين السيد - بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، اليوم الثلاثاء، مع رئيس شركة (روهربمبن الألمانية) سيزار اليزوندو، والوفد المرافق له، سبل دعم وتعزيز أنشطة التصنيع المحلى للمضخات من خلال الشراكة القائمة بين قطاع البترول والشركة فى مصنع المصرية الألمانية للمضخات (روهربمبن مصر) بالسويس.





وأكد الملا - فى تصريح اليوم الثلاثاء - أهمية التركيز خلال الفترة الحالية على التوسع وزيادة خطوط الإنتاج وقدرات تصنيع المضخات محلياً، فى ظل الفرص المتاحة بقطاع البترول والغاز، وتنامى مشروعات القطاع وأنشطته مما يعد حافزاً كبيراً للتوسع وزيادة القدرات الإنتاجية من هذه المضخات. ولفت إلى أن أنشطة الشركة تشهد نمواً متزايداً خلال الفترة الأخيرة انعكاساً لنجاح استراتيجية الوزارة الهادفة لتحقيق تقدم فى تصنيع الطلمبات التى تحتاجها مشروعات البترول والغاز محلياً كذراع تنفيذى للقطاع فى تصنيع المضخات محلياً. وأشاد الوزير بما تقدمه الشركة من خطوات مهمة فى مجال الدعم الفنى والصيانة للمضخات بكافة أنواعها ووجه بزيادة التعاون والتنسيق بين الشركة وشركات قطاع البترول فى هذا المجال والاستفادة من ذلك. وشهد اللقاء استعراض النمو والتطور الكبير فى أنشطة الشركة المصرية الألمانية للمضخات (روهربمبن مصر) حيث نجحت فى تحقيق 5ر13 مليون يورو عائداً بزيادة 15% عن العام الماضى، كما اعتمدت موازنة قيمتها 20 مليون يورو بزيادة 30% عن العام الماضى.

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