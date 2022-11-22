حياة كريمة تطلق المرحلة الثانية من مبادرة «التعليم حياة» بسوهاج (صور)

جدة - نرمين السيد - أطلقت مؤسسة حياة كريمة، المرحلة الثانية من مبادرة "التعليم حياة" بمحافظة سوهاج، بعد بدء المرحلة الأولى بمحافظات الغربية والقليوبية وبنى سويف، بالتعاون المشترك بين مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.





وأكدت حياة كريمة، أن محور بناء الإنسان من أهم المحاور التى تركز عليها المبادرة، خصوصا تعليم الأطفال فى قرى الريف المصرى. تستهدف المبادرة، نشر ثقافة التعليم الرقمى بين الطلاب بقرى الريف المصرى، وتجهيز معامل المدارس بأجهزة الحاسب الآلى وتوصيلها بإنترنت فائق السرعة، وتدريب الطلاب على التعامل مع "منصة تعليمى" والتى توفر محتوى دراسى وترفيهى مجانى متاح للاستخدام فى أى مكان وأى وقت. كما يتم تدريب المعلمين وأولياء الأمور على استخدام المنصة التعليمية، لضمان تجربة تعليمية مميزة للطالب والمعلم وولى الأمر.

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