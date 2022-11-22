استمرار فعاليات مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

جدة - نرمين السيد - واصلت وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة 23 من مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية رئيس الجمهورية التى من المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر نوفمبر لعام 2022، لتوفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.





وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية من هنا. وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة لتوفير تلك السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال 34 سلسلة و1051 فرعًا و4 شوادر بمختلف محافظات الجمهورية، وكذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة والمشاركة فى تلك المبادرة، إضافة إلى توجيه عدد من القوافل بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية تتضمن كل قافلة سلع غذائية وغير غذائية بتخفيضات تصل إلى 60%. وتواصل منظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية المساهمةً فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، بإعداد عبوات تحوى سلعا متنوعة بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 50% من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة أمان حتى نهاية العام. وتوزع منظومة "أمان" بتوزيع عبوات غذائية بالمجان على المواطنين بالمناطق الأشد احتياجاً والمناطق الحضارية الجديدة فى إطار الدعم والمساندة التى تقدمها وزارة الداخلية لهذه الفئات.

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