محافظ قنا: حريصون على وضع حلول عملية للمشكلات

جدة - نرمين السيد - قال محافظ قنا أشرف الداودى إننا نحرص على وضع حلول عملية للمشكلات التى تعانى منها المحافظة منذ سنوات بقطاعات المرافق المختلفة لاسيما قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك ضمن جهود الدولة نحو تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.





جاء ذلك خلال متابعة المحافظ، اليوم الثلاثاء، لتجربة عملية لأعمال اللحام الحرارى لمواسير بخط طرد الصرف الصحى الاحتياطى بمحطة المعالجة الرئيسية بمنطقة الصالحية بمدينة قنا، والذى يتم تنفيذه حاليًا لاستخدامه كبديل لخط الطرد الرئيسى القائم حاليًا.

وتابع الداودى أعمال الحفر بخط الطرد الجديد قطر 900 ملى خارجى وبطول 6 كيلو و400 متر بتكلفة تصل لـ200 مليون جنيه، بالإضافة إلى أعمال لحام مواسير البولى إيثيلين المضغوط، والتى تتميز بالعمر الافتراضى الطويل وسرعة التركيب.

وأضاف أن هذه المواسير لا تحتاج لوصلات كثيرة ومقاومة عالية للتآكل نتيجة المواد الكيميائية ولا تتعرض للصدأ، فضلًا عن أن الجدار الداخلى مستوى وبالتالى تتعرض الأنابيب لأقل نسبة من الترسّبات، منوهًا بأن الشركة المنفذة للمشروع تسابق الزمن للانتهاء من خط الطرد قبل الفترة الزمنية المحددة له وهى 6 أشهر.

يذكر أن محافظة قنا قد أدرجت تنفيذ مشروع خط طرد صرف صحى احتياطى لمحطة المعالجة الرئيسية بالصالحية ضمن خطة مشروعات المحافظة ذات الأولوية، عقب الأزمة التى تعرضت لها مدينة قنا بسب الكسر الذى حدث بخط الطرد الرئيسى القائم حاليًا والذى تم تنفيذه منذ عام 1986، ومن ثم عدم تكرار المشكلة فى حال حدوث كسر أخر بخط الطرد القائم.