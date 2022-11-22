الوزراء: إعادة تشكيل لجان النظر فى التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء قرارات بإعادة تشكيل عدد من اللجان للنظر فى التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن، بخصوص القرارات الإدارية التى تصدر من الوزير المختص أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقا لأحكام القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.





تضمنت القرارات رقم 3443 لسنة 2022 بتشكيل لجان التظلمات من القرارات الإدارية لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، القرار رقم 3844 لسنة 2022 بتشكيل لجنة للنظر فى التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة2001 ولائحته التنفيذية، القرار رقم 3845 لسنة 2022 بتشكيل لجنة النظر فى تظلمات الشركات أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، القرار رقم 3879 بتشكيل لجنة النظر فى التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، القرار رقم 3936 لسنة 2022 بتشكيل لجنة لنظر التظلمات وفض المنازعات المنصوص عليها بقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981.

وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه قد تم إعادة تشكيل لجان التظلمات فى مجالات سوق رأس المال، التأمين، التمويل العقارى، التمويل متناهى الصغر، التأجير التمويلى والتخصيم، حيث تم استصدار قرارات لبعض اللجان لأول مرة منذ صدور بعض القوانين المنظمة فى هذا الشأن.

وأوضح أن اللجان تختص بنظر التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التى تصدر عن الهيئة أو الوزير المختص، ليتم دراستها والفصل فيها بموجب القرارات الصادرة عن تلك اللجان والتى تعمل بشكل مستقل، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على توفير الآليات القانونية المتنوعة بهدف تعزيز حماية المتعاملين، وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة داخل الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأضاف الدكتور فريد أن تشكيل لجان التظلمات يكون بموجب قرار من الوزير المختص، وهو رئيس مجلس الوزراء وتكون اللجان برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشارى مجلس الدولة، يختارهم المجلس وأحد شاغلى وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة يختاره رئيسها وأحد الأعضاء ذوى الخبرة يختاره الوزير، مؤكدا على أن وجود تلك اللجان يعمل على تعزيز مستويات الثقة لدى كافة الأطراف المتعاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية التى تنظمها وتشرف وتراقب عليها الهيئة ويساعد على توفير بيئة مواتية لممارسة الأعمال التى تتناسب مع الأنشطة الاستثمارية والتمويلية للشركات والأفراد بشكل منضبط.

وأضاف رئيس الهيئة أن حق التظلم مكفول لكل من له صفة قانونية أو مصلحة فى طلب إلغاء القرار الإدارى المتظلم منه، حيث تعد لجان التظلمات إحدى الآليات الرئيسية فى تسوية المنازعات وأنه يحق لأعضاء لجان التظلمات الحق فى الاتصال بالخبراء وأيا من مسؤولى إدارات الهيئة للحصول على إيضاحات أو استفسارات والمستندات التى تراها لازمة للبت فى التظلم.