حياة كريمة.. محافظ أسيوط يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسيوط عصام سعد ضرورة تسريع وتيرة العمل لتوفير باقى الأراضى اللازمة لإقامة مشروعات وحدات الإطفاء والأسواق الحضارية والمواقف النموذجية الجارى تنفيذها بالقرى والمراكز ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).





جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، اليوم الثلاثاء، مع عدد من المسؤولين ورؤساء المراكز والأحياء لمناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها فى إطار خطة المحافظة لإنشاء بدائل للأسواق والمواقف العشوائية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه سعد قيادات المحافظة بالمتابعة المستمرة لتوفير الأراضى وسرعة بدء الأعمال بالتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية والمتابعة الميدانية المستمرة لإنهاء كافة متطلبات وإجراءات تنفيذ تلك المشروعات لتحسين مستوى الخدمات التى تمس الاحتياجات اليومية للمواطنين.

وقال إن تلك المشروعات ستسهم فى توفير مجالات عمل للمواطنين وخلق فرص عمل مؤقتة ودائمة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الأنشطة المرتبطة بها، فضلًا عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بالقرى وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد محافظ أسيوط سعى المحافظة لإنشاء العديد من الأسواق والمواقف الحضارية والمتطورة بديلة عن المواقف والأسواق العشوائية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة وإضفاء مظهر جمالى وحضارى بالمحافظة بجانب إنشاء وحدات الإطفاء.

من جهته، قال مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بأسيوط المهندس مصطفى عبدالفتاح إنه تم توقيع بروتوكول مع المحافظة للقيام بمهام التصميم والإشراف على تنفيذ 54 مشروعًا خدميًا تتضمن أسواق ومواقف سيارات نموذجية ومتطورة ونقاط إطفاء بالقرى المستهدفة ضمن (حياة كريمة) وذلك على عدة مراحل، على أن يتم تصميم وتنفيذ 15 مشروعًا بصفة عاجلة كمرحلة أولى.

وأضاف أن الهيئة تلتزم بالإشراف الدائم على جميع الأعمال ومتابعة تقدمها والانتهاء منها فى التوقيتات المحددة وتلتزم بالتأكد من تنفيذ جميع الأعمال موضوع هذا الاتفاق طبقًاً للمواصفات والشروط الفنية المطروح عليه والتأكد من سلامة جميع الأعمال حتى الاستلام النهائى طبقًا للقانون.