جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن اختيار مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة، كنموذج لأفضل الممارسات للمشروعات الممولة من مرفق البيئة العالمية لعام 2022 ، لما حققه من نتائج ناجحة وتحويلية فى تعميم إجراءات صون الطيور الحوامة المهاجرة فى القطاعات الخمسة الرئيسية (الصيد والطاقة والسياحة والزراعة وإدارة المخلفات) والتى تؤثر بشكل مباشر على الطيور الحوامة المهاجرة على طول مسار الهجرة بالوادى المتصدع / البحر الأحمر.





وقالت وزيرة البيئة، فى تصريحات لها اليوم، إن المشروع حقق العديد من الفوائد البيئية العالمية من خلال وضع سياسات وممارسات حكومية وقطاع خاص عبر القطاعات الخمسة حيث وضع إرشادات خاصة بهذه القطاعات للمشاركة عبر الدول التى تقع فى مسار الهجرة من أجل زيادة الوعى بالحفاظ على الطيور الحوامة المهاجرة وبناء قدرات المنظمات الشريكة المحلية. وأوضحت وزيرة البيئة أن وثيقة مرفق البيئة العالمية المطلقة تحت عنوان "موجز الممارسات الجيدة: تعزيز التعاون الإقليمى لتعميم إجراءات حماية الطيور الحوامة المهاجرة" تضمنت الإشارة بالتنسيق والعلاقات والتفاهم المتبادل بين قطاع الطاقة ومجتمع الحفظ على طول مسار الهجرة الأفريقى الأوربى/الآسيوى نحو علاقة جيدة بين الحفاظ على الطبيعة والبنية التحتية للطاقة جنبًا إلى جنب مع مسار هجرة الطيور مما أدى الى نتائج ناجحة فى حماية الطيور فى رحلتها وخاصة أن مصر تعتبر ثانى أهم مسار لهجرة الطيور فى العالم حيث أن مسار الهجرة بالوادى المتصدع / البحر الأحمر يستخدم أكثر من 1.5 مليون طائر يمثلون 37 نوعًا على الأقل، من الطيور الحوامة بما فى ذلك خمسة أنواع مهددة عالميًا، هذا المسار بين مناطق تكاثرها فى أوروبا وغرب آسيا ومناطق الشتاء فى إفريقيا. جدير بالذكر أن مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة التابع لوزارة البيئة والممول من مرفق البيئة العالمية ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP).

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «صون الطيور الحوامة المهاجرة» أفضل المشروعات الممولة من مرفق البيئة العالمى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.