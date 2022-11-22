محافظ أسوان: تكثيف الجهود لضمان تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسوان أشرف عطية، ضرورة تكثيف الجهود المبذولة والتعاون بين فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة ومديرية الأوقاف ومديرية التربية والتعليم ومختلف الوحدات المحلية والقروية؛ لضمان تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة.





جاء ذلك خلال متابعة المحافظ اليوم الثلاثاء، لقيام فرع المجلس القومى للمرأة بتنظيم 35 جلسة من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

وقال عطية إن هناك جهودًا مبذولة أيضًا لرفع الوعى الاجتماعى والثقافى لمختلف فئات الأسرة داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

من جهتها.. أكدت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان الدكتورة هدى مصطفى أن جلسات الدوار استهدفت توعية 1712 سيدة ورجلا بمدينة إدفو وقرى (المحاميد، والبصيلية بحرى والشهامة) بمركز إدفو، وقرى (حجازة، والبصالى، والعرب والعباسية) بمركز كوم أمبو، وقرى (أبو هور، والعلاقى وكشتمنة شرق) بمركز نصر النوبة.

وقالت إن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات، بالإضافة إلى ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء.