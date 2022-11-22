إيبارشية بورسعيد تحتفل بالعيد الـ46 لرسامة الأنبا تادرس

وبدأت الاحتفاليه بالترانيم الروحية ألقالها فريق مارمرقس للتسبيح، عقب ذلك ألقى عدد من الحضور بعض الكلمات التى تعبرعن محبتهم تجاه مطرانهم، كما قاموا بتقديم هديه تذكارية لنيافته.
واختتم الأنبا تادرس الاحتفالية بكلمة وجه فيها الشكر للحضور على محبتهم ومشاعرهم الطيبة.
حضر الحفل عدد من الآباء الكهنة بجانب الأطباء والمهندسين.
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