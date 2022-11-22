سفارة الصين بالقاهرة تهنئ مصر على اختتام فعاليات ”COP27” بسلاسة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 02:27 مساءً - هنأت سفارة الصين بالقاهرة، مصر على اختتام فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27" بسلاسة.

وأضافت السفارة - فى بيان على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" اليوم الثلاثاء، أن الجانب الصينى يولى اهتمامًا بالغًا بهذا المؤتمر، ويوفر دعمًا لمصر حول أكثر من 100 موضوع على نحو شامل ومعمق، بجانب العمل للحفاظ على المصالح المشتركة للدول النامية بثبات بما يقدم مساهمات مهمة في التوصل لحزمة من النتائج في المؤتمر.