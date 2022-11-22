أخبار مصرية

سفارة الصين بالقاهرة تهنئ مصر على اختتام فعاليات ”COP27” بسلاسة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 02:27 مساءً - هنأت سفارة الصين بالقاهرة، مصر على اختتام فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27" بسلاسة.

وأضافت السفارة - فى بيان على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" اليوم الثلاثاء، أن الجانب الصينى يولى اهتمامًا بالغًا بهذا المؤتمر، ويوفر دعمًا لمصر حول أكثر من 100 موضوع على نحو شامل ومعمق، بجانب العمل للحفاظ على المصالح المشتركة للدول النامية بثبات بما يقدم مساهمات مهمة في التوصل لحزمة من النتائج في المؤتمر.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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