وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان مقر القيادة الاستراتيجية (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد الفريق أول محـمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، يرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة، مقر القيادة الاستراتيجية، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لجميع المنشآت والمبانى الجديدة بمقر القيادة الاستراتيجية.





وتضمنت الجولة المرور على عدد من المبانى الخدمية، واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى شرح مفصل تناول استعراض منظومة العمل وآخر تطورات والتجهيزات بتلك المبانى الخدمية وما تقدمه من خدمات، أعقبها المرور على نماذج من تجهيزات الكليات والمعاهد العسكرية، بالإضافة إلى جولة تفقدية لمقر قيادة الأكاديمية العسكرية الجديدة وأرض احتفالات التخرج الجارى تنفيذها، للوقوف على مدى الجاهزية التى وصلت إليها الأكاديمية العسكرية المصرية. وأشاد الفريق أول محمـد زكى، خلال الجولة بالجهد المبذول لإنهاء وتجهيز مبانى ومنشآت القيادة الاستراتيجية وفقا للمدة الزمنية المخططة، مؤكدا حرص القوات المسلحة على تطوير قدراتها العسكرية فى شتى المجالات ومواكبة التقدم العلمى والتقنى لتعظيم الاستفادة من جميع الامكانات بما يسهم فى تطوير منظومة العمل داخل المؤسسة العسكرية.

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