شرايين التنمية.. محور جديد من بنها لدمياط بطول 140 كم (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تنفذ وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للطرق والكبارى، طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالطريق الدولى الساحلى، ليشمل 15 كوبرى لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع فى 6 محافظات.





فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" محور جديد من بنها لدمياط بطول 140 كم.

والمحافظات هى: القليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط والغربية وكفر الشيخ، ويمر الطريق مباشرة على 3 عواصم محافظات وهى: بنها والمنصورة ودمياط بهدف حل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على المسار، كما تسعى الدولة عبر هذا المشروع إلى تقليل استهلاك الوقود والقضاء على الاختناقات.

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