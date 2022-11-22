محافظ القاهرة يتفقد عددا من المحاور الجديدة لتحقيق السيولة المرورية (صور)

جدة - نرمين السيد - قال محافظ القاهرة خالد عبدالعال إن أعمال ربط محاور جنوب وشرق القاهرة يأتى لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة، والتى ينتظر أن تحدث بعد انتهائها انفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق.





جاء ذلك خلال جولة المحافظ، اليوم الثلاثاء، للمنطقة الجنوبية وشملت أحياء (المقطم، والبساتين والمعادى)، حيث تفقد عددًا من المحاور الجديدة التى تقيمها الدولة؛ لربط محاور شرق القاهرة بجنوبها لخلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية.

وتفقد عبدالعال محور ياسر رزق الذى يبلغ طوله 9 كم تقريبًا وعرضه 5 حارات لكل اتجاه، ويصل بين محورى المشير والحضارات ويربط منطقة وسط المدينة وطريق صلاح سالم بهضبة المقطم، ويمر على موقف الأتوبيسات بنهاية شارع 9 بالمقطم، وبدايته هى نقطة تقاطعه مع محور سميرة موسى ونهايته شارع صلاح سالم والأوتوستراد.



كما تفقد محور حسب الله الكفراوى البالغ طوله 17 كم تقريبًا وعرضه من 4 إلى 8 حارات لكل اتجاه، ويربط المقطم والأسمرات بشرق القاهرة ويشمل 4 كبارى بإجمالى أطوال 2.8 كم ويربط 5 مناطق (الأسمرات، والقطامية، والدائرى، والأوتوستراد والمعادى).



ويربط محور حسب الله الكفراوى، الأسمرات من الطريق الدائرى حتى طريق الأوتوستراد بالمعادى بطول 6 كم، ويشمل إنشاء نفق أسفل الطريق وإنشاء طرق جديدة بطول 3.2 كم، وتقع بداية المحور بشارع اللاسلكى بالمعادى الجديدة ونهايته بشارع 9 بالمقطم وطريق المحاور ومحور الشهيد.



وتفقد المحافظ القاهرة محور سميرة موسى البالغ طوله 10 كم تقريبًا وعرضه 5 حارات لكل اتجاه، والمحور يوازى الطريق الدائرى جنوب حى الأسمرات، ويتقاطع المحور مع محور الشهيد ثم محور المشير محمد على فهمى، ثم محور اللواء عمر سليمان ثم محور المشير طنطاوى ثم محور طه حسين أو محور الطريق الدائرى، وبداية المحور من محور ياسر رزق أسفل محور حسب الله الكفراوى ونهايته الطريق الدائرى أو طه حسين بالقاهرة الجديدة بشكل يساعد على سهولة وسرعة الحركة المرورية للمواطنين بمختلف أحياء القاهرة.