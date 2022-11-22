مونديال 2022.. سالم الدوسري يتقدم للسعودية بهدف ثانى فى الأرجنتين "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 01:29 مساءً - تقدم النجم السعودي سالم الدوسري بالهدف الثانى لمنتخب بلاده السعودية في مرمى الأرجنتين لتصبح النتيجة 2-1 مع انطلاق الشوط الثانى .

وسجل صالح الشهري، هدف التعادل للمنتخب السعودي في الدقيقة 47 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

وأنهى منتخب الأرجنتين الشوط الأول متقدما على نظيره المنتخب السعودي بهدف دون رد، سجله النجم الأرجنيتي ليونيل ميسي.

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رقماً تاريخياً مع منتخب بلاده ، بعدما نجح في تسجيل أول أهدافه التانجو في شباك المنتخب السعودي في المواجهة التى تجمعهما على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم 2022، المقامة على قطر ، حتى 18 ديسمبر المقبل.

ويعتبر ليونيل ميسي ، هو أول لاعب يسجل في 4 نسخ من كأس العالم مع الأرجنتين (2006 ، 2014، 2018، 2022)، متجاوزاً باتيستوتا (1994، 1998، 2002) ومارادونا (1982، 1986، 1994).

كما أصبح ميسي خامس لاعب يسجل في أربع نسخ مختلفة من كأس العالم بعد كريستيانو رونالدو وبيليه وميروسلاف كلوزه وأوفه زيلر.

ووقع ميسي على هدفه السابع في كأس العالم في الدقيقة التاسعة من ضربة جزاء وضعها على يسار محمد العويس حيث احتسبها الحكم بعد العودة الى الفار.

وألغى السلوفيني سلافكو فينسيتش حكم المباراة 3 أهداف لمنتخب الأرجنتين سجلهم النجم الأرجنيتي ليونيل ميسي في الدقيقة 22 بداعى التسلل وهدفين اخرين للمهاجم لاوتارو مارتينيز في الدقيقتين 27 ، 35 على الترتيب.

منتخب الارجنتين ضد السعودية وقع في مصيدة التسلل 7 مرات حتى الآن ، أكثر من عدد تسديداتهم على المرمى 5 تسديدات

الأرجنتين ضد السعودية



وجاء التشكيل الذي أعلن المدرب الفرنسي هيرفى رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

الدفاع: سعود عبد الحميد، حسان التمبكنى، على البليهي ، ياسر الشهرانى.

الوسط: عبد الاله المالكى ، محمد كنو، سلمان الفرج.

الهجوم: فراس البريكان، سالم الدوسري ، صالح الشهري.الأرجنتين ضد السعودية



بينما جاء التشكيل الذي أعلن عنه ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، كالتالي:

حراسة المرمى: مارتينيز .

الدفاع: مولينا ، روميرو ، أوتاميندي ، تاليافيكو .

الوسط: دي بول ، باريديس ، بابو جوميز .

الهجوم: ليونيل ميسي ، لوتارو ، دي ماريا.​الأرجنتين ضد السعودية



وتشارك السعودية في بطولة كأس العالم للمرة السادسة في التاريخ؛ بعدما كانت أول مشاركة لها في نسخة عام 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية، أما المنتخب الأرجنتيني فيشارك للمرة 18 وسبق له التتويج بهذه البطولة مرتين، وكان ذلك عامي 1978 و1986.

تجاوزت الأرجنتين الدور الأول في 12 مرة خلال اخر 13 مشاركة لها في كأس العالم وكان الاستثناء الوحيد في 2022.

​الأرجنتين ضد السعودية

بينما يسعى منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي، إلى تحقيق اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، وللمرة الأولى في مسيرة ميسي الذي قد يكون آخر مونديال له، حيث ويتواجد التانجو في المجموعة الثالثة برفقة منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا.

ويدخل المنتخب السعودي التاريخ كأول منتخب عربي يواجه الأرجنتين على مدار تاريخ كأس العالم، ولدى المنتخب السعودي فرصة هائلة لكسر السلسلة التاريخية للمنتخب الأرجنتيني الذي وصل ل36 مباراة بدون خسارة ليصبح على بعد مباراة واحدة من كسر رقم منتخب إيطاليا كأكثر فريق بالتاريخ على صعيد سلسلة "اللاهزيمة".

وخسر المنتخب السعودي من الأرجنتين، في بطولة كأس العالم للقارات 1992، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، وخسر في بطولة كأس أستراليا الذهبية 1988 أيضاً، لتحديد صاحب المركز الثالث بثنائية نظيفة، فيما تعادل المنتخبين في عام 1988 ببطولة كأس أستراليا الذهبية إيجابيا 2-2 ، والمواجهة الأخيرة كانت في 2012 وديا، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.