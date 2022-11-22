وزيرة البيئة: مصر تفوز بأفضل نموذج للحفاظ على الطيور الحوامة 2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 01:28 مساءً - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة عن اختيار مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة كنموذج لأفضل الممارسات للمشروعات الممولة من مرفق البيئة العالمية لعام 2022 لما حققه من نتائج ناجحة وتحويلية في تعميم إجراءات صون الطيور الحوامة المهاجرة في القطاعات الخمسة الرئيسية (الصيد والطاقة والسياحة والزراعة وإدارة المخلفات)، التي تؤثر بشكل مباشر على الطيور الحوامة المهاجرة على طول مسار الهجرة بالوادى المتصدع - البحر الأحمر.

وأضافت وزيرة البيئة ان المشروع حقق العديد من الفوائد البيئية العالمية من خلال وضع سياسات وممارسات حكومية وقطاع خاص عبر القطاعات الخمسة حيث وضع إرشادات خاصة بهذه القطاعات للمشاركة عبر الدول التى تقع فى مسار الهجرة من أجل زيادة الوعي بالحفاظ على الطيور الحوامة المهاجرة وبناء قدرات المنظمات الشريكة المحلية.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن وثيقة مرفق البيئة العالمية المطلقة تحت عنوان "موجز الممارسات الجيدة: تعزيز التعاون الإقليمي لتعميم إجراءات حماية الطيور الحوامة المهاجرة" تضمنت الإشارة بالتنسيق والعلاقات والتفاهم المتبادل بين قطاع الطاقة ومجتمع الحفظ على طول مسار الهجرة الأفريقي الأوربى/ الآسيوى نحو علاقة جيدة بين الحفاظ على الطبيعة والبنية التحتية للطاقة جنبًا إلى جنب مع مسار هجرة الطيور، مما أدى إلى نتائج ناحجة فى حماية الطيور فى رحلتها وخاصة ان مصر نعتبر ثاني أهم مسار لهجرة الطيور في العالم، حيث ان مسار الهجرة بالوادى المتصدع - البحر الأحمر ،يستخدم أكثر من 1.5 مليون طائر يمثلون 37 نوعًا على الأقل، من الطيور الحوامة بما في ذلك خمسة أنواع مهددة عالميًا، هذا المسار بين مناطق تكاثرها في أوروبا وغرب آسيا ومناطق الشتاء في إفريقيا.

جدير بالذكر ان مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة التابع لوزارة البيئة والممول من مرفق البيئة العالمية والذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)