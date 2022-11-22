الصحفيين: بدء اشتراكات مشروع العلاج 1 ديسمبر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 01:28 مساءً - تعلن لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بدء تلقي طلبات الاشتراك بمشروع العلاج 2023، للصحفيين وأسرهم، بداية من يوم الخميس 1 ديسمبر 2022 وحتى الأحد 1 يناير 2023 باستثناء فترة إغلاق الخزينة بنهاية العام لإجراءات الجرد.

يأتي ذلك بآليات وتسهيلات غير مسبوقة، تيسيرًا على الزملاء، وحفاظًا على سلامتهم على النحو التالي:-

أولاً- مُتاح تجديد الاشتراك ، خصمًا من بدل التكنولوجيا والتدريب، لكل الزملاء المشتركين من الصحف الحزبية والخاصة، بتحرير وإرسال صورة استمارة الاشتراك عبر الواتس، كما يمكنه التعديل بالحذف، أو الإضافة بموجب مستند، علي الرقم (01015046423).

ثانيًا:-الزملاء بالصحف القومية، يُجدد الاشتراك لمن يرغب، بناءً على خطاب يحصل عليه الزميل موجهًا إلى مؤسسته لإحضار موافقة علي تحويل قيمة الاشتراك على ثلاثة أقساط شهرية، مع الأخذ في الاعتبار أن الخدمة ستتوقف حال تأخر إرسال المؤسسات القومية لقيمة الأقساط الثلاثة شهرياً في موعدها .

ثالثًاً:-مُتاح تجديد الاشتراك للمشتركين، من الأساتذة الأفاضل بجدول المعاشات، خصمًا من المعاش على ثلاثة أشهر تخفيفًا عنهم، بإرسال الاستمارة عبر رقم الواتس (01015046423).

رابعًا:-الراغبون في الاشتراك المُباشر يمكنهم الحضور للنقابة للسداد بالخزينة أو تحرير طلب التقسيط أو إرسال مندوب من كل مؤسسة، لإتمام إجراءات الاشتراك .

خامسًا:-راغبي الاشتراك للمرة الأولى، عليهم التقدم مباشرة لإدارة المشروع بالمستندات المطلوبة للاشتراك للمرة الأولى .