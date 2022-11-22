وثيقة شكر من الأمم المتحدة لمصر: 66 ألف مشارك.. واتفاق تاريخى لصالح إفريقيا

جدة - نرمين السيد - كما أشارت الأمم المتحدة فى بيان رسمى لها، أن قمة المناخ التى أقيمت بمدينة شرم الشيخ على أرض مصر "كوب 27"، هى القمة الثانية عالميًا على مستوى مشاركة المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام.

أهداف وتميز غير مسبوق

وقالت الأمم المتحدة فى بيانها، اليوم الثلاثاء، إن "مصر استضافت هذا العام قمة المُناخ فى مدينة السلام، شرم الشيخ، التى أصبحت مركز عالمى بارز للمؤتمرات الدولية، وسط مٌشاركة كبيرة وفعّالة من مختلف أنحاء العالم، وإحراز العديد من الأهداف والنتائج، وإبراز العديد من نواحى التميز غير المسبوقة، وذلك منذ دخول الاتفاقية الإطارية للمُناخ حيز التنفيذ فى مارس (1994)، والتى تلاها انعقاد المؤتمر الأول للأطراف (COP1) فى برلين، وصولًا إلى (COP26) فى جلاسكو، وأخيرًا (COP27) فى شرم الشيخ".

وأضاف البيان أن "القمة شهدت العديد من اللقاءات الهامة بين قادة وزعماء العالم، ودارت على طاولتها الكثير من المفاوضات بين الدول الأطراف فى مؤتمر المُناخ، كما عُقدت سلسلة من الجلسات النقاشية حول قضايا البيئة والمُناخ، وعرضت الكثير من المشروعات والمبادرات والأعمال الفنية الصديقة للبيئة".

تنظيم رائع

كما أشار بيان الأمم المتحدة إلى أنه "فى ختام القمة، قدمت منظمة الأمم المتحدة وثيقة شكر لدور وجهود الدولة المصرية على الاستضافة والتنظيم المميز لمؤتمر المُناخ (COP27) فى شرم الشيخ، كما أعرب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن سعادته البالغة بنجاح الأعمال التنظيمية التى قام بها الشباب المصرى المتطوع، وحرص الأمين العام على التقاط صورة تذكارية جماعية لهم، كما منحتهم سكرتارية الأمم المتحدة شهادات تقدير تكريمًا لهم على دورهم الفاعل فى نجاح القمة".

66 ألف مشارك

وأثنت الأمم المتحدة على ما حظت به القمة من اهتمام كبير ومشاركة دولية واسعة، لافتة إلى "حضور اجمالى بلغ نحو 66 ألف شخص من الفئات المشاركة بشكل رسمى فى القمة، كما حرصت الدولة المصرية على قيادة وتعزيز المشاركة الإفريقية فى هذه القمة والتى شارك فيها أكبر متوسط أعداد فى الوفود الإفريقية فى تاريخ قمم (COP)، وبالإضافة لذلك، تميزت (COP27) بشرم الشيخ عن القمة السابقة لها (COP26) فى جلاسكو، بأكبر متوسط حجم للوفود المسجلة لكل من الدول الجزرية الصغيرة والنامية (SIDs)، والبلدان الأقل نموًا (LCDs)".

المنطقة الزرقاء.. تنوع ثقافى وإنسانى

وأشادت الأمم المتحدة بحرص الدولة المصرية المضيفة لقمة (COP27) على توفير مساحة شاسعة بلغت (30.416) متر مربع، وتضمنت المعارض الدولية فى المنطقة الزرقاء بمركز المؤتمرات الدولى بشرم الشيخ ضعف عدد المعارض فى القمة السابقة (COP26) بجلاسكو، لتقدم المنطقة الزرقاء فى (COP27) صورة خلابة للتنوع الثقافى والإنسانى والدولى من خلال العديد من الفعاليات والمشاركات للوفود من مختلف الدول والجنسيات.

وأضافت أنه "عُقدت (627) جلسة وفعالية فى المنطقة الزرقاء التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وأيضًا نظمت مصر كدولة مضيفة لقمة المُناخ (COP27) العديد من الفعاليات تحت إشراف اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، حيث عقدت (197) جلسة وفعالية فى المنطقة الخضراء، و(118) جلسة فى حديقة السلام ومنصة منتدى شباب العالم".

وساطة مصرية بين الأطراف

وبشهادة الأمم المتحدة، "تميزت قمة المُناخ (COP27) عن العديد من القمم السابقة لها، بالانتقال من مرحلة "الوعود" إلى "التنفيذ"، حيث نجحت جهود الدولة المصرية فى التوسط بين الدول الأطراف المشاركة فى القمة، للوصول إلى اتفاق تاريخى بشأن التمويلات المخصصة لمواجهة أثار التغيرات المُناخية، بما يخدم مصالح جميع دول العالم خصوصًا الدول الأفريقية والدول النامية، وقد تم ذلك بعد مفاوضات دامت لأسبوعين واجتماع مطول على مدار يوم وليلة كاملة".

الأطفال على المنصة لأول مرة

وقالت المنظمة الأممية فى بيانها، إنه "لأول مرة، يجلس الأطفال على مقاعد المنصة فى قمة المناخ (COP27) ليعبروا عن رؤيتهم لمستقبل العالم وحقوق الأجيال القادمة فى العيش فى بيئة طبيعية آمنة وصحية، وكذلك كان للمرأة دورها البارز فى القمة التى استضافتها مصر بمشاركة أكبر عدد من الفتيات والسيدات فى تاريخ مؤتمرات المُناخ السابقة".

مشاركة فاعلة للمجتمع المدنى

كما أثنت الأمم المتحدة على المشاركة الواسعة من المجتمع المدنى، موضحة أنه "شارك فى قمة (COP27) بمصر ثانى أكبر عدد من المنظمات غير الحكومية فى تاريخ مؤتمرات الدول الأطراف السابقة، والتى بلغ مجموعها 11.711 مشاركًا من (1.715) منظمة، فى حين كانت أكبر مشاركة للمجتمع المدنى فى (COP15)، بقوام (12.048) منظمة، وذلك خلال عام 2009 بمدينة كوبنهاغن فى الدنمارك".

وأكدت الأمم المتحدة أن قمة (COP27) بمدينة شرم الشيخ كانت محطًا لأنظار وسائل الإعلام الدولية، حيث سجلت لحضور القمة (3.350) ممثلًا لحوالى (1.306) مؤسسة إعلامية، ويعد ذلك ثانى أكبر عدد لممثلى الإعلام المشاركين فى المؤتمرات السابقة، حيث كان أكبر تمثيل لوسائل الإعلام بقوام (3.712) شخص فى (COP3) بمدينة كيوتو فى اليابان عام 1997.