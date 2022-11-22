مواجهة الشائعات.. حقيقة تقليص الدعم التموينى تزامنا مع الأزمة العالمية

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة تقليص الدعم التموينى تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية، مُشددةً على انتظام صرف المقررات التموينية لأصحاب بطاقات الدعم التموينى بشكل كامل، وبما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، والبالغ قيمتها 50 جنيها شهريا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية، دون أى اقتطاع أو انتقاص.

كما أعلنت الوزارة الاستمرار فى تقديم حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التى تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه والمستفيد بها 10.5 مليون أسرة مقيدة على البطاقات التموينية حتى 30 يونيو المقبل، مع منح المستفيد الحرية الكاملة فى اختيار احتياجاته من السلع التموينية التى يتم صرفها على البطاقات دون الإجبار على شراء سلعة بعينها، مُناشدةً المواطنين بالتقدم بشكاوى حال عدم التزام منافذ صرف السلع التموينية بصرف القيمة المخصصة للفرد على بطاقات الدعم التموينى بشكلٍ كامل أو حال طرح السلع بأسعار مرتفعة.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفى حالة وجود أى شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية فى المحافظات الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء 01155508688 -01155508851 على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى [email protected]