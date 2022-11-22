وزارة الطيران تشارك فى برنامج تدريبى للعاملين لبناء القدرات الرقمية

جدة - نرمين السيد - شاركت وزارة الطيران المدنى فى برنامج تدريبى بعنوان "التهيئة للتحول الرقمى"، ضمن الدورات التدريبية الخاصة بالعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة والمنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، والذى يستهدف تدريب القيادات والعاملين.





يأتى ذلك فى إطار البروتوكول المبرم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة لتنفيذ البرامج التدريبية للقطاع الحكومى لبناء القدرات الرقمية للقيادات والعاملين بالجهاز الإدارى لمواكبة التحول الرقمى ومتطلباته وإتاحة المهارات الأساسية لشغل الوظائف والتعامل مع النظم المميكنة.

وأشارت وزارة الطيران - فى بيان، اليوم الثلاثاء - إلى أن البرنامج يأتى فى ضوء حرص الوزارة على الاهتمام بتدريب العنصر البشرى وتنمية مهارات العاملين تماشيا مع خطة الدولة التى تهدف لتأهيل وتدريب العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة من أجل الانتقال للعاصمة الإدارية.

وأوضحت أن تنظيم البرنامج جاء استكمالا للدورات التدريبية التى تم عقدها وفقًا لخطة الدولة المتفق عليها بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لبناء القدرات، وبما يسهم فى تنفيذ خطة التطوير المؤسسى والتحول الرقمى وتحقيق الرؤية الاستراتيجية لمصر 2030.

وشارك فى البرنامج التدريبى عدد من مديرى العموم والعاملين بمختلف قطاعات وزارة الطيران المدنى وسلطة الطيران المدنى المصرى، وتضمنت فعاليات البرنامج التنموى تعريف العاملين ببرنامج التهيئة للتحول الرقمى الذى يستهدف تدريب وتأهيل العاملين والقيادات على كيفية التعامل مع التغيرات وكيفية اتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق المنفعة العامة ومواجهة تحديات التعامل مع التحول الرقمى كونه أهم البرامج التدريبية التى تمكن العاملين بالجهاز الإدارى من التكيف مع المتغيرات والتطبيقات التكنولوجية الحديثة لمواكبة بيئة العمل الرقمية.