مونديال 2022.. انطلاق مباراة السعودية و الأرجنتين في المونديال

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 12:30 مساءً - انطلقت مباراة منتخب السعودية أمام نظيره الأرجنتين ، حالياً، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم 2022، المقامة على قطر ، حتى 18 ديسمبر المقبل.

وتقام مباراة الأرجنتين ضد السعودية اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري للمونديال.

وجاء تشكيل منتخب الأرجنتين الرسمي لمواجهة السعودية كالتالي:

حراسة المرمى: ديبو مارتينيز .

الدفاع: مولينا ، روميرو ، أوتاميندي ، تاليافيكو .

الوسط: دي بول ، باريديس ، بابو جوميز .

الهجوم: ليونيل ميسي ، لوتارو ، دي ماريا.

فيما جاء تشكيل منتخب السعودية لمواجهة الأرجنتين بحسب خيارات المدرب الفرنسي هيرفى رينارد، كتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

الدفاع: سعود عبد الحميد، حسان التمبكنى، على البليهي ، ياسر الشهرانى.

الوسط: عبد الاله المالكى ، محمد كنو، سلمان الفرج.

الهجوم: فراس البريكان، سالم الدوسري ، صالح الشهري.

وتشارك السعودية في بطولة كأس العالم للمرة السادسة في التاريخ؛ بعدما كانت أول مشاركة لها في نسخة عام 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية، أما المنتخب الأرجنتيني فيشارك للمرة 18 وسبق له التتويج بهذه البطولة مرتين، وكان ذلك عامي 1978 و1986.

تجاوزت الأرجنتين الدور الأول في 12 مرة خلال اخر 13 مشاركة لها في كأس العالم وكان الاستثناء الوحيد في 2022.

بينما يسعى منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي، إلى تحقيق اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، وللمرة الأولى في مسيرة ميسي الذي قد يكون آخر مونديال له، حيث ويتواجد التانجو في المجموعة الثالثة برفقة منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا.

ويدخل المنتخب السعودي التاريخ كأول منتخب عربي يواجه الأرجنتين على مدار تاريخ كأس العالم، ولدى المنتخب السعودي فرصة هائلة لكسر السلسلة التاريخية للمنتخب الأرجنتيني الذي وصل ل36 مباراة بدون خسارة ليصبح على بعد مباراة واحدة من كسر رقم منتخب إيطاليا كأكثر فريق بالتاريخ على صعيد سلسلة "اللاهزيمة".

وخسر المنتخب السعودي من الأرجنتين، في بطولة كأس العالم للقارات 1992، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، وخسر في بطولة كأس أستراليا الذهبية 1988 أيضاً، لتحديد صاحب المركز الثالث بثنائية نظيفة، فيما تعادل المنتخبين في عام 1988 ببطولة كأس أستراليا الذهبية إيجابيا 2-2 ، والمواجهة الأخيرة كانت في 2012 وديا، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.