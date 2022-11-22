.استقبال حافل لميسي من جماهير الأرجنتين قبل مواجهة السعودية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 12:30 مساءً - حرصت الجماهير الحاضرة في استاد لوسيل لمؤازرة منتخب الأرجنتين في مباراته الأولى بالمونديال أمام السعودية، على توجيه تحية خاصة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك خلال عملية الاحماء، حيث توجه اللاعب لرد التحية إلى الجماهير.

ميسي

يضرب منتخب الأرجنتين، بقيادة نجمه ليونيل ميسي، موعداً مع نظيره السعودي، في المباراة التي تجمع المنتخبين على ملعب "لوسيل"، فى الثانية عشرة ظهراً بتوقيت القاهرة، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم التى تستضيفها قطر خلال الفترة الحالية وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 32 منتخبا من مختلف قارات العالم.

وتُمثل تلك المواجهة أهمية كبيرى للأخضر، على اعتبار أنه سيدخل هذا المونديال بنية التاهل إلى الدور ثمن النهائي في تكرار لإنجاز نسخة 1994، حيث تشارك كتيبة هيرفي رينارد في بطولة كأس العالم للمرة السادسة في التاريخ؛ بعدما كانت أول مشاركة لها في نسخة عام 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية، أما المنتخب الأرجنتيني فقد سبق له التتويج بهذه البطولة مرتين، وكان ذلك عامي 1978 و1986.

أما منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي، فيأمل فى بداية قوية من أجل تحقيق اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، وللمرة الأولى في مسيرة ميسي الذي قد يكون آخر مونديال له، حيث ويتواجد التانجو في المجموعة الثالثة برفقة منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا.