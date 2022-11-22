احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 12:30 مساءً - شارك النجم المصرى محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، صورة له من داخل الجيم مع جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، والتى ظهر فيها مع زوجته ماجى، وبناته مكة وكيان، أثناء أدائهم التمرينات الرياضية.

ظهر محمد صلاح فى الصورة مرتديًا ملابسه الرياضية التى يؤدى بها التمرينات الرياضية داخل صالة الألعاب، كما ارتدت بناته وزجته أيضًا ملابس رياضية، ليبدو أنهن شاركن معه فى أداء التمرينات داخل الجيم للحفاظ على لياقتهم البدنية.

محمد صلاح فى صورة مع زوجته وبناته داخل الجيم

واعتاد النجم محمد صلاح على مشاركة جمهوره دائمًا صور ولقطات طريفة لبعض اللحظات المميزة التى تجمعه مع بناته، وآخر صورة نشرت لـ مكة ابنة النجم العالمى محمد صلاح، كانت قبل شهر تقريبًا، والتى ظهرت فيها وهى تقوم بإعداد الطعام، وتعمل على تجهيز "الملوخية"، وحازت الصورة حينها على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

ظهرت مكة محمد صلاح فى الصور التى انتشرت بكثرة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ومواقع التواصل الاجتماعى الأخرى، وهى جالسة على الأرض وتقوم بتقطيع "الملوخية"، بالطريقة المصرية المعتادة القائمة على خرط أوراق "الملوخية"، بواسطة "المخرطة".

البساطة والتلقائية التى ظهرت بها مكة محمد صلاح، أعجبت الكثيرين من رواد السوشيال الميديا الذين وجدوا ابنة النجم العالمى وهى تعد الطعام على الطريق المصرية القديمة بطريقة تنم عن البساطة والبراءة التى ظهرت على ملامح الطفلة مكة.

محمد صلاح ينشر صورته مع زوجته وبناته فى الجيم