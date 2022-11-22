الأنبا أرميا من جامعة الأزهر: «الإمام الطيب لا يمل فى نشر السلام»

وأوضح الأنبا أرميا خلال زيارته لجامعة الأزهر ولقائه الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، أن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لا يكل ولا يمل فى نشر السلام داخل مصر وخارجها.
وأشار إلى أن المجتمعات التى تعيش فى سلام ازدهرت وتقدمت، وهذا هو المطلوب للبشرية، وأما التى عاشت فى حروب فقد عرفت الخوف والدمار وتأخرت عن كل الأمم، مؤكدًا أن الأديان تسعى دائما للسلام والمحبة والمودة والتعاون بين بنى البشر جميعًا.
من جانبه رحب الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بالأنبا أرميا، مؤكدا أن الجامعة تفتح قلبها وعقلها للتعاون مع كل إنسان وطنى محب للسلام، وساعٍ فى طريق الخير بين بنى البشر على اختلاف أجناسهم ومعتقداتهم.
ولفت إلى أن أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 فى الجمهورية الجديدة تتطلب من جميع المصريين "مسلمين ومسيحين" العمل بتجرد؛ إخلاصًا لله تعالى والوطن.
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