خلال لقائه وزيرة الهجرة.. سفير اليابان يشيد باستضافة مصر لقمة المناخ

جدة - نرمين السيد - استقبلت سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أوكا هيروشى سفير اليابان لدى مصر والوفد المرافق له، لبحث ملفات التعاون المشترك، بحضور السفير محمد خيرت مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولى، والسفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات.





وفى مستهل اللقاء، رحبت السفيرة سها جندى بسفير اليابان وثمنت العلاقات المصرية اليابانية المبنية على أسس تاريخية وتجارية، ولفتت إلى الشراكة الاقتصادية القوية القائمة بين مصر واليابان والتى تتجسد فى عدة مشروعات تنفذها الدولة المصرية فى مجالات التعليم والبنية التحتية والطاقة والصحة والزراعة والثقافة، مؤكدة أن من أهم سمات وتوجهات الجمهورية الجديدة هو تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة وتوثيق الروابط معها.

كما استعرضت السفيرة سها جندى، جهود وزارة الهجرة فى ملف رعاية الجاليات المصرية بالخارج، وهذه الجهود لم تشمل فقط التواصل معهم والاستماع إلى مقترحاتهم وشكاواهم وإنما أيضا توفير عدد من المزايا والمحفزات لهم بما يعزز ثقة المواطن المصرى المقيم بالخارج فى دولته، علاوة على التواصل مع علماء وخبراء مصر فى الخارج لتحقيق أقصى استفادة من عقولهم وخبراتهم وإدماجهم فى عملية التنمية الجارية على أرض الوطن.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن من ضمن ملفات الوزارة ذات الأولوية – إلى جانب رعاية الجاليات المصرية بالخارج - هو ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأن الوزارة تتعاون مع شركائها المحليين والدوليين فى هذا الملف تحت مظلة المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التى تنفذها الوزارة على مدار 3 سنوات وحتى الآن وتسير بالتوازى مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتابعت أنه لم يتم الاكتفاء فى هذا الصدد بنشر التوعية من مخاطر الهجرة غير النظامية بين الشرائح المستهدفة، ولكن عقدت الوزارة شراكات وأطلقت برامج مشتركة مع منظمات دولية وحكومات دول صديقة، وأشارت إلى ما يقوم به المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، ووجهت دعوة للسفير اليابانى لزيارة المركز والاطلاع على كل ما يقوم به من مهام وأنشطة للتدريب والتأهيل، لافتة إلى أن اليابان مشهود لها الاهتمام بالتعليم الفنى وتدريب العمالة الفنية.

من جانبه، استعرض السفير محمد خيرت، مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولى، خلال اللقاء، دور ونشاط المركز المصرى الألمانى بصدد مكافحة الهجرة غير النظامية، حيث يقدم المركز خدمات المشورة والنصائح بشأن فرص التوظيف والتدريب فى مصر وخاصة للعائدين من الخارج أو لمن يرغبون فى تعزيز مسيرتهم المهنية، وكذلك تقديم النصائح بشأن متطلبات الهجرة النظامية، والنصائح لتوجيه الأفراد بشأن مستقبلهم الوظيفى سواء لمن هم داخل مصر أو خارجها، فضلا عن إعداد برامج تدريب على مهارات مختلفة وتأهيل المصريين العائدين من الخارج لتمكينهم من بدء مشروعات وإعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا فى المجتمع المصرى، علاوة على برامج التدريب الفنى لتأهيل العمالة المصرية تأهيل جيد حتى تتمكن من العمل فى الدول الأوروبية التى تحتاج إلى مهاراتهم.

من جانبه، أعرب أوكا هيروشى سفير اليابان بالقاهرة، عن امتنانه وسعادته بلقاء السفيرة سها جندى وبحفاوة الاستقبال، كما قدم لها خالص التهنئة على توليها حقيبة وزارة الهجرة متمنيا لها دوام النجاح والتوفيق.

وأشاد هيروشى باستضافة مصر لقمة المناخ COP27 التى عقدت مؤخرا بمدينة شرم الشيخ، معربا عن سعادته بمشاركة بلاده فى القمة من أجل المساهمة فى تدابير المجتمع الدولى لمكافحة التغير المناخى، حيث تقدم اليابان دعمًا فى ذلك للبلدان النامية خصوصا فى آسيا وأفريقيا.

وفى ختام اللقاء، رحب الجانبان باستمرار التواصل والتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب فى ملفات مختلفة -أبرزها الهجرة والجاليات- وذلك من أجل إطلاق برامج تعاون مشترك، ودراسة إبرام اتفاقيات ثنائية سيجنى البلدان ثمارها فى المستقبل، ودراسة التعاون على النسق الجارى فى المركز المصرى الألمانى للنظر فى إمكانية الاستفادة من خبرات المركز التدريبية فى تدريب وتأهيل الأيدى العاملة فى بعض الوظائف والحرف التى يحتاجها المجتمع اليابانى.

وحرصت السفيرة سها جندى على دعوة السفير إلى زيارة المركز المصرى الألمانى، باعتباره أول المراكز الرائدة المتخصة فى تأهيل الشباب قبل السفر إلى الخارج، بالتعاون مع الجانب الألمانى، ومن المقرر التوسع فى التعاون مع عدد من الدول الأخرى الجاذبة للعمالة المصرية، بالتعاون مع الجهات المختصة، كما قدم السفير اليابانى هدية تذكارية لوزيرة الهجرة السفيرة سها جندى تقديرا لسيادتها على مسيرتها وجهودها البارزة.