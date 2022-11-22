رئيس المحطات النووية: تنفيذ مشروع الضبعة بحرفية لتحقيق التنمية

وقال الوكيل - فى كلمته خلال الاحتفال بالعيد الثانى للطاقة النووية اليوم الثلاثاء - إن الاحتفال يتزامن مع بدء الصبة الخرسانية الخاصة، بالمفاعل الثانى فى محطة الضبعة النووية، والتى تعد إيذانا بدخول مرحلة الإنشاء الفعلى للمحطة.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى خلال الاحتفال بهذا اليوم لرفع الوعى بأهمية الطاقة النووية فى تحقيق التنمية المستدامة.
وشهد هذا اليوم من عام 2015 توقيع عقود إنشاء المحطة النووية بالضبعة مع شركة روس اتوم الروسية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الروسى فلاديمير بوتين وإطلاق إشارة البدء فى تنفيذ المشروع.
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