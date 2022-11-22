مجمع مصانع الرمال السوداء بمصر.. الأحدث من نوعه عالميا (إنفوجراف)

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جاء ذلك فى إنفوجراف نشره مركز المعلومات اليوم الثلاثاء، بعنوان (مجمع مصانع الرمال السوداء فى مصر.. الأحدث من نوعه فى العالم)، يستعرض أبرز المعلومات عن مشروع مجمع مصانع الرمال السوداء فى مصر.
وأوضح أنه يعد أحد أهم المشروعات القومية فى الفترة الحالية، وتم افتتاحه رسميا فى أكتوبر من العام الجارى؛ ويقام المشروع على مساحة 35 فدانا، بتكلفة حوالى 4 مليارات جنيه، ومدة تنفيذ 12 شهرا.
وأشار إلى أن مشروع مجمع مصانع الرمال السوداء يعتمد على الكراكة تحيا مصر ، وهى أول كراكة صديقة للبيئة فى العالم، تعمل بالطاقة الكهربائية، ومصنع تركيز العائم: لاستخلاص ركاز المعادن الاقتصادية، ومحطة تحلية مياه لصالح العملية الصناعية، ومحطة تخفيض ضغط الغاز، ومحطة كهرباء، وعدد من مصانع المعادن المستخرجة من الرمال السوداء.
ولفت إلى أبرز المراحل والتطورات التى مرت بها الدولة المصرية باستثمارها فى الرمال السوداء، ففى عام 2016 تم تأسيس أول شركة مصرية لتعدين الرمال السوداء، وفى 2018 تم وضع حجر الأساس لمصنع فصل الرمال السوداء.
وفى 2019 تم التصديق على قانون الرمال السوداء، لاستكشاف واستغلال معادن الرمال السوداء، وصولا إلى افتتاح مجمع مصانع الرمال السوداء خلال عام 2022 بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ.
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