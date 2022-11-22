محافظ طوكيو بعد زيارتها للقاهرة: مصر تشهد نهضة تنموية وعمرانية غير مسبوقة

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير محمد أبو بكر، سفير جمهورية مصر العربية فى طوكيو، "يوركى كويكا" محافظ طوكيو، عقب عودتها من الزيارة التى قامت بها إلى مصر، حيث أكدت حرصها على زيارة السفارة المصرية فى طوكيو للإعراب عن تقديرها وامتنانها للحكومة المصرية على كافة الترتيبات الخاصة بزيارتها الناجحة إلى مصر خلال الشهر الجارى.





وأعربت محافظ طوكيو عن سعادتها بالمشاركة فى فعاليات مؤتمر COP 27، حيث حضوت جلسة حوار ضمن مائدة مستديرة ترأسها رئيس الجمهورية بمشاركة 60 من قادة الدول والمسئولين الدوليين. وأشارت إلى ما لمسته من نهضة تنموية وعمرانية خلال زيارتها إلى كل من القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ، بما فى ذلك ما شهدته من شبكة طرق حديثه، معربة عن سعادتها بما تحقق فى مصر من تقدم فى مختلف المجالات. وأشادت بمستوى التعاون الثنائى المتميز بين مصر واليابان مثنية على تجربة المدارس اليابانية الناجحة فى مصر والتى قامت بتفقد أحداها، فضلاً عن زيارتها إلى الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا فى مدينة برج العرب بالإسكندرية والتى أشارت إليها باعتبارها نموذجاً فريداً للتعاون بين البلدين على الستوى الثنائى والإقليمى فى ظل استقطاب الجامعة للطلبة من الدول الإفريقية عبر المنح التى يقدمها الجانب اليابانى.

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