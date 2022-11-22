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يأتى ذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الطفولة، الموافق الـ 20 من شهر نوفمبر.
ومن شأن الزيارة أن تجعل الأطفال يعيشون تجربة السفر، ويشاهدون كافة الإجراءات الخاصة، والصعود إلى الطائرة، وتعاملهم مع الركاب، وأفراد الضيافة الجوية، وغيرها من مراحل السفر المتعددة، وفق بيان مصر للطيران.
وتعد الرحلة انعكاسا للدور المجتمعى للناقل الوطنى مصر للطيران، حيث تقوم الشركة بتزويدهم بمعلومات تساعدهم على استكشاف هذا المجال الجديد عليهم، ومن ناحية أخرى تقوم الشركة بتقديم كل الدعم النفسى والمعنوى لهؤلاء الأطفال بما يساعدهم فى تلقى العلاج والاستشفاء.
وفى نهاية الجولة أبدى الأطفال سعادتهم وفرحتهم الكبيرة بهذه الرحلة الممتعة، وقامت إدارة مستشفى أهل مصر للحروق بتقديم الشكر لمصرللطيران على كل ما قدمته للأطفال من تدعيم ومساندة لهم.
كما حرصت الشركة الوطنية على تقديم عدد من الهدايا، مع التقاط بعض الصور لهم بمناسبة هذه الذكرى الجميلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمناسبة عيد الطفولة.. مصر للطيران تنظم جولة ترفيهية لأطفال مستشفى أهل مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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