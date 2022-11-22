بمناسبة عيد الطفولة.. مصر للطيران تنظم جولة ترفيهية لأطفال مستشفى أهل مصر

جدة - نرمين السيد - نظمت مصر للطيران رحلة ترفيهية لعدد من أطفال مستشفى أهل مصر للحروق، لزيارة مدينة كيدزانيا "القاهرة"، ليتعرفوا من خلالها على عالم السفر والطيران، ويستمتعوا بما يوجد فى المدينة الترفيهية من نموذج محاكاة للطائرة الموجود بها والتابع للشركة.





يأتى ذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الطفولة، الموافق الـ 20 من شهر نوفمبر.

ومن شأن الزيارة أن تجعل الأطفال يعيشون تجربة السفر، ويشاهدون كافة الإجراءات الخاصة، والصعود إلى الطائرة، وتعاملهم مع الركاب، وأفراد الضيافة الجوية، وغيرها من مراحل السفر المتعددة، وفق بيان مصر للطيران.

وتعد الرحلة انعكاسا للدور المجتمعى للناقل الوطنى مصر للطيران، حيث تقوم الشركة بتزويدهم بمعلومات تساعدهم على استكشاف هذا المجال الجديد عليهم، ومن ناحية أخرى تقوم الشركة بتقديم كل الدعم النفسى والمعنوى لهؤلاء الأطفال بما يساعدهم فى تلقى العلاج والاستشفاء.

وفى نهاية الجولة أبدى الأطفال سعادتهم وفرحتهم الكبيرة بهذه الرحلة الممتعة، وقامت إدارة مستشفى أهل مصر للحروق بتقديم الشكر لمصرللطيران على كل ما قدمته للأطفال من تدعيم ومساندة لهم.

كما حرصت الشركة الوطنية على تقديم عدد من الهدايا، مع التقاط بعض الصور لهم بمناسبة هذه الذكرى الجميلة.