مدبولى يستعرض نشاط وزارة التعاون الدولى فى إطار فعاليات مؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وتم استعراض نشاط الوزارة فى إطار فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ "COP27"، الذى اختتم فعالياته فى مدينة شرم الشيخ مؤخرا.





وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التعاون الدولى، نتائج لقاءاتها المكثفة مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، والتى تم خلالها بحث سبل دعم وتعزيز أطر التعاون المشتركة ودفع رؤية التنمية الوطنية، وجهود التحول الأخضر فى مصر.

وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى المبادرات التى تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ، لافتة كذلك إلى نتائج جهود حشد التمويلات الإنمائية الميسرة للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفى"، لتحفيز التحول الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، والمساهمات المحددة وطنيا NDCs، كما تناولت أبرز توصيات "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، الذى يهدف إلى تحفيز التمويلات المتعلقة بالمناخ، وتعزيز جهود التعاون متعدد الأطراف والشراكات الدولية، وكذا إصدار تقرير المناخ والتنمية بالتعاون مع البنك الدولى.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، آليات "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، الذى تم إطلاقه بمؤتمر المناخ بهدف تحفيز قدرة الدول النامية والاقتصاديات الناشئة على جذب الاستثمارات المناخية، والأدوات التى يعمل من خلالها على تحقيق التمويل المناخى العادل من خلال العمل المشترك للأطراف ذات الصلة من مؤسسات التمويل الدولية والمنظمات غير الهادفة للربح والقطاعين الحكومى والخاص.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى المبادرات التى تم إطلاقها لتعزيز دور الشركات الناشئة فى مجال العمل المناخى Climatech Run، ومسرعة تكافؤ الفرص بين الجنسين فى مجال العمل المناخى بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والتنسيق المستمر مع صناديق الاستثمار فى المناخ CIF لتنفيذ مبادرة الاستثمار فى الطبيعة والمناخ فى مصر.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولى أن "COP 27" كان فرصة حقيقية لتحقيق المزيد من التعاون الدولى، وخلق الرابط بين التنمية وإجراءات تغير المناخ، مؤكدة مواصلة العمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية وشركاء التنمية على مدار الاثنى عشر شهرا المقبلة طوال فترة رئاسة مصر لمؤتمر المناخ، من أجل تعزيز جهود الترويج للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج " نوفى" لحشد آليات التمويل الميسرة، والتى من بينها التمويل المختلط واستثمارات القطاع الخاص، وتوطيد العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى ختام الاجتماع، باهمية استمرار تعزيز جهود التعاون متعدد الأطراف وتوطيد الشراكات بين مصر وشركاء التنمية من أجل تحفيز رؤية التنمية الوطنية، وجهود التحول الأخضر.