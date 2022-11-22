مونديال 2022.. ميسي ودى ماريا يقودان هجوم الارجنتين ضد السعودية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 11:32 صباحاً - أعلن المدرب الوطنى ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، تشكيل منتخب بلاده لمواجهة منتخب السعودية، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة، بنهائيات كأس العالم والتي تستضيفها قطر خلال الفترة الحالية، وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 32 منتخبا من مختلف قارات العالم.

موعد مباراة الأرجنتين ضد السعودية في كأس العالم

وتقام مباراة الأرجنتين ضد السعودية اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري للمونديال.

وجاء تشكيل منتخب الأرجنتين الرسمي لمواجهة السعودية كالتالي:

حراسة المرمى: مارتينيز .

الدفاع: مولينا ، روميرو ، أوتاميندي ، تاليافيكو .

الوسط: دي بول ، باريديس ، بابو جوميز .

الهجوم: ليونيل ميسي ، لوتارو ، دي ماريا.

وتقدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعثة منتخب بلاده، أثناء تحرك حافلة منتخب بلاد الفضة من فندق الإقامة تجاه ملعب "لوسيل".

كما أعلن المدرب الفرنسي هيرفى رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، التشكيل الرسمي ، للأخضر السعودي، في مواجهة منتخب الأرجنتين، في المباراة التي تجمع المنتخبين على ملعب "لوسيل"،

وجاء تشكيل منتخب السعودية لمواجهة الأرجنتين كتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

الدفاع: سعود عبد الحميد، حسان التمبكنى، على البليهي ، ياسر الشهرانى.

الوسط: عبد الاله المالكى ، محمد كنو، سلمان الفرج.

الهجوم: فراس البريكان، سالم الدوسري ، صالح الشهري.

وتُمثل تلك المواجهة أهمية كبيرة للأخضر، على اعتبار أنه سيدخل هذا المونديال بنية التاهل إلى الدور ثمن النهائي في تكرار لإنجاز نسخة 1994، حيث تشارك كتيبة هيرفي رينارد في بطولة كأس العالم للمرة السادسة في التاريخ؛ بعدما كانت أول مشاركة لها في نسخة عام 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية، أما المنتخب الأرجنتيني فقد سبق له التتويج بهذه البطولة مرتين، وكان ذلك عامي 1978 و1986.

أما منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي، فيأمل في بداية قوية من أجل تحقيق اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، وللمرة الأولى في مسيرة ميسي الذي قد يكون آخر مونديال له، حيث ويتواجد التانجو في المجموعة الثالثة برفقة منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا.

وسيكون المنتخب السعودي على موعد مع التاريخ خاصة أنه أول منتخب عربي يواجه الأرجنتين على مدار تاريخ كأس العالم، ما سيحمله مسؤولية إضافية لتقديم وجه مشرف للكرة السعودية والعربية أمام "راقصي التانجو"، ولدى المنتخب السعودي فرصة هائلة لكسر السلسلة التاريخية للمنتخب الأرجنتيني الذي وصل ل36 مباراة بدون خسارة ليصبح على بعد مباراة واحدة من كسر رقم منتخب إيطاليا كأكثر فريق بالتاريخ على صعيد سلسلة "اللاهزيمة".

وكانت أول مباراة بينهما في عام 1988 ببطولة كأس أستراليا الذهبية التي استضافتها أستراليا، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، وكانت المباراة الثانية في بطولة كأس أستراليا الذهبية 1988 أيضاً، وذلك لتحديد صاحب المركز الثالث في البطولة، وفازت الأرجنتين باللقاء بثنائية نظيفة.

وخسر المنتخب السعودي من الأرجنتين، في بطولة كأس العالم للقارات 1992، وتحديداً في المباراة النهائية للبطولة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، أما المواجهة الأخيرة كانت في 2012 بملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في إطار ودي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ليونيل ميسي سبق له وأن واجه المنتخب السعودي، مرة واحدة، تعود إلى عام 2012 وانتهت بالتعادل 0-0 بين المنتخبين.