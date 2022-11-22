وزير التنمية المحلية: 1303 متقدم للمسابقة لاختيار 77 رئيس مركز ومدينة وسكرتيري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 11:31 صباحاً - أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن عدد المتقدمين لشغل وظائف قيادية فى المحليات من رؤساء مراكز ومدن وسكرتيري عموم ومساعدين بالمحافظات وفقاً للإعلان رقم (1) لسنة 2022 لشغل 77 وظيفة شاغرة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية ، والذي انتهي باب التقديم فيه مساء أمس (الاثنين 21/11/2022) بلغ 1303 متقدم ، موضحاً أنه يتم تقييم المتقدمين المستوفين لشروط شغل وظيفة قيادية بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ، وفقاً لعدة معايير منها القدرات العلمية ، والتاريخ الوظيفي للمتقدم ومقترح التطوير الذي يتضمن اهدافاً محددة زمنياً وقابلة للتطبيق والقياس وتساعد في حل أحد المشكلات المتعلقة بعمل المحليات ، اضافة إلي السمات الشخصية للمتقدم والتي تشمل مهارات القيادة وإتخاذ القرار وتحمل المسئولية والتصرف السليم في إدارة الأزمات والقدرة علي التحليل والابتكار والإبداع ومهارات الاتصال، والقدرة على حل مشكلات المواطنين بحلول غير تقليدية ومن خارج الصندوق.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلي أنه سيتم إجراء اختبار نظري للمتقدمين، ثم مقابلة شخصية لمن يجتاز الاختبار النظرى من خلال اللجنة العليا للقيادات برئاسته، وتضم مجموعة من السادة المحافظين وأساتذة الجامعة وعضو من مجلس الدولة، مؤكداً علي سعي الوزارة لضخ دماء جديدة قادرة على العطاء من المتميزين للعمل بالمناصب القيادية بالمحافظات لدفع عجلة التنمية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل باستمرار علي تطبيق أعلي المعايير العلمية والإدارية ومبادئ الشفافية والعدالة والحوكمة في اختيار القيادات الجدد ليكونوا علي أعلي مستوي من الكفاءة إدراكاً بأن عملية إصلاح الإدارة المحلية يبدأ من اختيار قيادات جيدة لرفع كفاءة العمل بالمحليات والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.