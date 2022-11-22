السفير المصري في طوكيو يستقبل محافظ طوكيو عقب عودتها من زيارة مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 11:31 صباحاً - استقبل السفير محمد أبو بكر، سفير جمهورية مصر العربية في طوكيو، "يوركي كويكا" محافظ طوكيو عقب عودتها من الزيارة التى قامت بها إلى مصر، حيث أكدت حرصها على زيارة السفارة المصرية فى طوكيو للإعراب عن تقديرها وامتنانها للحكومة المصرية على كافة الترتيبات الخاصة بزيارتها الناجحة إلى مصر خلال الشهر الجاري.

فى هذا السياق، أعربت محافظ طوكيو عن سعادتها بالمشاركة فى فعاليات مؤتمر COP 27، حيث تشرفت بحضور جلسة حوار ضمن مائدة مستديرة ترأسها السيد رئيس الجمهورية بمشاركة نحو 60 من قادة الدول والمسئولين الدوليين. كما أشارت أيضاً إلى ما لمسته من نهضة تنموية وعمرانية خلال زيارتها إلى كل من القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ، بما فى ذلك ما شهدته من شبكة طرق حديثه، معربة عن سعادتها بما تحقق فى مصر من تقدم فى مختلف المجالات.

كما أشادت من جانبها بمستوي التعاون الثنائي المتميز بين مصر واليابان مثنية على تجربة المدارس اليابانية الناجحة فى مصر والتى قامت بتفقد أحداها، فضلاً عن زيارتها إلى الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا فى مدينة برج العرب بالإسكندرية والتى أشارت إليها باعتبارها نموذجاً فريداً للتعاون بين البلدين على الستوي الثنائي والإقليمي فى ظل استقطاب الجامعة للطلبة من الدول الأفريقية عبر المنح التى يقدمها الجانب الياباني.