بمناسبة عيد الطفولة .. مصرللطيران تنظم جولة ترفيهية لأطفال مستشفى أهل مصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 11:31 صباحاً - بمناسبة الإحتفال بعيد الطفولة والذى يأتى فى العشرين من شهر نوفمبر من كل عام، قامت شركة مصرللطيران بتنظيم رحلة ترفيهية لعدد من أطفال مستشفى أهل مصر للحروق لزيارة مدينة كيدزانيا "القاهرة" ليتعرفوا من خلالها على عالم السفر والطيران، ويستمتعوا بما يوجد فى هذه المدينة الترفيهية من نموذج محاكاة للطائرة الموجود بها والتابع لمصرللطيران، والذى يجعلهم يعيشون تجربة السفر ويشهدوا كافة الإجراءات الخاصة بالسفر والصعود إلى الطائرة وتعاملهم مع الركب الطائر وأفراد الضيافة الجوية، وغيرها من مراحل السفر المتعددة.

وتعد هذه الرحلة انعكاساً للدور المجتمعي للناقل الوطنى مصرللطيران، حيث تقوم الشركة بتزويدهم بمعلومات تساعدهم على استكشاف هذا المجال الجديد عليهم .. ومن ناحية أخرى تقوم الشركة بتقديم كل الدعم النفسي والمعنوي لهؤلاء الأطفال بما يساعدهم فى تلقي العلاج والاستشفاء.

وفى نهاية الجولة أبدى الأطفال سعادتهم وفرحتهم الكبيرة بهذه الرحلة الممتعة، وقامت إدارة مستشفى أهل مصر للحروق بتقديم الشكر لمصرللطيران على كل ما قدمته للأطفال من تدعيم ومساندة لهم كما حرصت الشركة الوطنية على تقديم عدد من الهدايا مع التقاط بعض الصور لهم بمناسبة هذه الذكرى الجميلة .